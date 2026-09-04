A Illa aprueba su cuenta general con críticas opositoras por “ocultar” en ella 1,8 millones en multas

Miembros del gobierno bipartito durante una sesión plenaria | Mónica Ferreirós

El Pleno de A Illa de Arousa aprobó hoy definitivamente, con los votos de los socios de gobierno de PSOE y BNG, la cuenta general de 2025. Lo hizo con una fuerte oposición de PP y del edil no adscrito, Matías Cañón, al considerar que el bipartito oculta deliberadamente en este documento los “1,8 millóns” de derechos de cobro generados con más de 9.300 sanciones de tráfico, impuestas con motivo de la controvertida zona residencial.

El alcalde, Luis Arosa, argumentó que esas multas serán incluidas en la cuenta del próximo ejercicio, en tanto para esta son aún derechos de cobro y no ingresos definidos y líquidos. De hecho, la cantidad no estaría ni siquiera determinada, ya que algunas sanciones pueden anularse al ser recurridas y otras podrían variar su importe por pronto pago.

El edil del área de Economía y también teniente de alcalde, Manuel Suárez, declaró que lograba entender las críticas de los conservadores, pero no el momento y la forma de hacerlas. Así, afeó que si detectaron alguna irregularidad en la cuenta general, deberían haber presentado alegaciones a la misma durante el periodo de exposición pública. Un lapso en el que no se registró ninguna.

Elecciones y festivos

Con todo, la oposición no ve casual que esas multas no fuesen incluidas en esta anualidad y dejaron constancia en Pleno de lo que consideran un intento de “ocultación” de este importante volumen de recaudación en expedientes sancionadores, para incorporarlas a una futura anualidad una vez “pasadas as eleccións”. “E logo falan de transparencia”, afeó el portavoz popular, Miguel Paz.

“Están a vulnerar a normativa contable para tapar este despropósito”. Paz incluso ilustró que “a cidade con maior recadación e Palma de Mallorca con 120 euros por habitante e no noso pobo supón 379 euros por habitante en só seis meses. Triplicamos a Mallorca, unha auténtica barabaridade, cunha zona residencial de menos de un quilómetro cadrado”.

El socialista Luis Arosa recordó que “nin o alcalde nin o Concelleiro de Contas pinchan nin cortan” en la elaboración de la cuenta general, una labor netamente “dos técnicos”. Suárez todavía ironizó con las críticas al oscurantismo del PP hacia el gobierno cuando es evidente, señaló, que la oposición sí conoce el número de sanciones tramitadas. El Pleno todavía aprobaría los dos festivos locales para 2027, aquí sí con unanimidad: San Julián, 7 de enero; y al martes de Carnaval, 9 de febrero.