Someten a información pública a senda entre Picón e Tanoira, cun investimento de máis de 720.000 euros
Terá dous metros de ancho, adaptación para unha parada de bus así como novo mobiliario e sinalización
A Xunta de Galicia somete a información pública o proxecto da senda peonil e ciclista de 1,2 quilómetros entre Picón e Tanoira, no concello de Meaño, coa publicación hoxe deste trámite no Diario Oficial de Galicia. Con tal motivo, a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, deu conta este xoves desta actuación na estrada PO-303, na que se prevé un investimento de máis de 720.000 euros, susceptible de financiamento con fondos europeos Feder.
Durante a visita, acompañada polo alcalde, Carlos Viáitez, a conselleira enmarcou esta nova actuación no “compromiso da Xunta pola mobilidade sostible, segura e saudable” a través destes itinerarios de uso compartido entre peóns e ciclistas que a administración galega está a habilitar nas estradas autonómicas.
Allegue destacou que a senda permitirá habilitar neste treito de máis de un quilómetro, que discorre tamén polo núcleo de Pazos, un itinerario “continuo e seguro” para facilitar os desprazamentos a pé e en bicicleta nun tramo que ten unha intensidade media de tráfico de máis de 2.000 vehículos diarios e no que ademais se sitúan vivendas unifamiliares, accesos desde a estrada e núcleos de poboación, de xeito que a veciñanza verase “moi beneficiada coa actuación”, valoran desde o goberno galego co gallo desta visita.
A titular do departamento autonómico salientou que “seguimos avanzando nestes percorridos accesibles que son marca da nosa Galicia calidade, que convidan a pasear, facer deporte pero tamén descubrir a riqueza dos nosos concellos”.
Caraterísticas
Esta será unha senda de dous metros de ancho na meirande parte do percorrido, que inclúe tamén actuacións complementarias como a adaptación da senda ás entradas das vivendas, a adaptación dunha parada de autobús, nova sinalización e instalación de mobiliario urbano.
Ademais, prevense dous novos pasos de peóns para incrementar a seguridade, xa que incorporan elementos pensados para as persoas con dificultades visuais.
Tras a publicación no Diario Oficial de Galicia, o proxecto permanecerá a exposición pública ata o 16 de outubro e as persoas interesadas poderán presentar suxestións a partir deste mesmo venres, 4 de setembro.
Unha vez que finalice este período de exposición pública, a conselleira indicou que se axilizará no posible a tramitación para poder licitar as obras este ano. Posteriormente, unha vez adxudicadas, o prazo de execución será de doce meses.
Desde a Xunta recordaron que teñen en marcha proxectos e obras de sendas na provincia pontevedresa por importe de preto de 24 millóns de euros, en concellos como Pontevedra, Marín, Bueu, Moraña, Valga, Ponteareas, Mondariz, A Estrada, A Guarda, Moaña, O Porriño, Vigo ou Poio, onde tamén está en proxecto outra senda na PO-303, en Samieira.