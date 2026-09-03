Soledad Puértolas recibe el título de Hija Adoptiva de Vilanova

El alcalde, Gonzalo Durán, junto a la escritora, en el acto de hoy | Mónica Ferreirós

La escritora Soledad Puértolas recibió hoy el título que la nombra oficialmente Hija Adoptiva de Vilanova. El acuerdo se tomó en Pleno hace unas semanas y este jueves se hizo el acto formal, con presencia de la literata, el alcalde, otras autoridades, vecinos y amigos.

La cita tuvo lugar a última hora de la tarde en los jardines de la Casa Museo. Las autoridades destacaron la vinculación de Puértolas con el municipio, al que lleva largos años vinculada y donde ha trabajado alguna de sus obras. La escritora agradeció todo el cariño y reconocimiento.