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Vilanova

Soledad Puértolas recibe el título de Hija Adoptiva de Vilanova

D. A.
03/09/2026 22:53
El alcalde, Gonzalo Durán, junto a la escritora, en el acto de hoy
El alcalde, Gonzalo Durán, junto a la escritora, en el acto de hoy
| Mónica Ferreirós
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La escritora Soledad Puértolas recibió hoy el título que la nombra oficialmente Hija Adoptiva de Vilanova. El acuerdo se tomó en Pleno hace unas semanas y este jueves se hizo el acto formal, con presencia de la literata, el alcalde, otras autoridades, vecinos y amigos.

La cita tuvo lugar a última hora de la tarde en los jardines de la Casa Museo. Las autoridades destacaron la vinculación de Puértolas con el municipio, al que lleva largos años vinculada y donde ha trabajado alguna de sus obras. La escritora agradeció todo el cariño y reconocimiento.

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