Vilanova
Soledad Puértolas recibe el título de Hija Adoptiva de Vilanova
La escritora Soledad Puértolas recibió hoy el título que la nombra oficialmente Hija Adoptiva de Vilanova. El acuerdo se tomó en Pleno hace unas semanas y este jueves se hizo el acto formal, con presencia de la literata, el alcalde, otras autoridades, vecinos y amigos.
La cita tuvo lugar a última hora de la tarde en los jardines de la Casa Museo. Las autoridades destacaron la vinculación de Puértolas con el municipio, al que lleva largos años vinculada y donde ha trabajado alguna de sus obras. La escritora agradeció todo el cariño y reconocimiento.