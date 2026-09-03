La Cofradía recibe la primera partida de semilla del Concello para regenerar bancos

El alcalde y el patrón mayor, junto a otras autoridades, en la visita hoy al Pósito | cedida

La Cofradía de A Pastoriza de Vilanova recibió hoy el primer lote de la semilla de almeja adquirida gracias al convenio con el Ayuntamiento, autorizado en el último Pleno, no sin debate. En total, el acuerdo permitirá incorporar cerca de 1.700.000 ejemplares de almeja, con una inversión de 30.000 euros.

La semilla recibida presenta un tamaño de entre 17 y 20 milímetros, que permitirá reducir los tiempos de crecimiento y adelantar aproximadamente un año la llegada al tamaño comercial, valoraron hoy. Además estimaron que en un mes podrían estar todos los bancos nuevamente sembrados, según explicaron desde la empresa suministradora.

El alcalde Gonzalo Durán, visitó el Pósito junto a integrantes de su ejecutivo y el patrón mayor, Rosalino Díaz. El regidor detalló que el tamaño de las piezas permitirá ahorrar un año de espera para recoger la almeja en su tamaño comercial. Una de las prioridades “es avanzar lo antes posible en la siembra de las distintas zonas y, especialmente, en la recuperación del O Esteiro, uno de los principales bancos marisqueros de Vilanova”.

Se espera que en poco más de un mes pueda estar ya “todo plantado y preparado para retomar la actividad habitual”, destacó.

Esta primera partida, de alrededor de 500.000-600.000 ejemplares, estará destinada al marisqueo a flote. La siguiente entrega, la más grande, será mayoritariamente para el marisqueo a pie, con el objetivo de repartir proporcionalmente la semilla total entre ambas modalidades.

“Esta partida es para el marisqueo la flote puesto que en el marisqueo a pie aún están preparando las zonas de sembrado”, confirmó el patrón mayor. Javier Tourís, por su parte, aseguró que desde el gobierno se va a seguir apoyando a todos los sectores, en este caso el marisquero.