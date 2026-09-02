Rueda destaca en Vilanova el “récord absoluto” en plazas de campamentos con casi 12.000

El presidente de la Xunta junto al resto de autoridades, hoy, en la visita al albergue autonómico en As Sinas | Gonzalo Salgado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabezó hoy una visita institucional junto al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, al albergue de As Sinas, para conocer de primera mano el desarrollo de uno de los últimos campamentos juveniles del verano.

El dirigente gallego destacó que Galicia bate este año un “récord absoluto”, al haber dispuesto cerca de 12.000 plazas de estos campamentos, la cifra más alta de la historia de la Autonomía y también la más elevada en comparación con cualquier otra comunidad autónoma.

Opción de conciliación

También destacó que estos campamentos suponen un “recurso fundamental dende o punto de vista da conciliación”, con actividades para las que las familias también reciben ayudas de financiación a través del llamado Bono Concilia.

Rueda destacó que él mismo, en dos ocasiones y “hai moitos anos”, había participado en uno de estos campamentos en As Sinas. Tanto él como el alcalde, Gonzalo Durán, destacaron además que los jóvenes realizan actividades y socializan durante su estancia sin hacer uso de los teléfonos móviles.