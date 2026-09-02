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Ribadumia

Ribadumia levanta la restricción al baño en la playa fluvial de Cabanelas tras otra analítica


D. A.
02/09/2026 19:03
Un piragüista en el entorno de este espacio fluvial, en una imagen de archivo |
Un piragüista en el entorno de este espacio fluvial, en una imagen de archivo |
GONZALO SALGADO
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El Ayuntamiento de Ribadumia levantó hoy la prohibición temporal del baño en la playa fluvial de Cabanelas una vez confirmada la recuperación de los niveles de calidad del agua y su aptitud para el baño.

De este modo, el baño vuelve a estar permitido y la playa fluvial recupera su uso habitual, después de que el Concello adoptase el martes la medida preventiva de prohibición del baño tras conocer los resultados de una muestra de agua que presentaba valores de contaminación microbiológica por encima de los límites establecidos.

“A prohibición mantívose o tempo necesario para realizar as comprobacións correspondentes e confirmar que as condicións da auga melloraran e eran adecuadas para retomar o baño con seguridade”, indicaron este miércoles.

Desde el Concello ribadumiense indican además que lamentan las molestias ocasionadas y agradece la comprensión y colaboración de los vecinos durante la aplicación de esta medida.

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