La Xunta supervisa el cumplimiento de la polémica represa en el Umia

La construcción en el Umia objeto de vigilancia por Augas de Galicia | cedida

La Consellería de Medio Ambiente confirmó hoy que Augas de Galicia autorizó la obra de la represa de Cabanelas tras diversos informes técnicos que “condicionaban esa autorización ao cumprimento dunha serie de condicións para minimizar o seu impacto”.

Agentes ambientales y personal de Augas supervisan ahora la obra, “co fin de verificar que se desenvolven e axustan ao contido da autorización outorgada”.

La actuación fue criticada por grupos de la oposición y ecologistas, con el BNG anunciando que llevarían el asunto al Parlamento de Galicia.