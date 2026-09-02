Intervienen en Meis cinco plantas de marihuana con un enganche ilegal a la red eléctrica

La plantación decomisada por los agentes en una finca | Guardia Civil

La Guardia Civil intervino en Meis cinco plantas de marihuana y 608 gramos de cogollos, procediendo a investigar a un varón de 34 años —vecino de la localidad y con “diversos antecedentes policiales”— por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas.

La intervención se realizó el pasado domingo en una finca de este municipio, en el marco de las actuaciones que el Cuerpo lleva a cabo para la prevención y persecución del cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes.

Según indican desde el instituto armado, desde fuera de la finca se observaba también en la parte posterior de la vivienda un tubo metálico que sobresalía de la misma a su exterior, “el cual pudiese tratarse de un sistema de extracción”, “necesario para el cultivo de cannabis sativa en interior”.

Así, los agentes procedieron a realizar una entrevista con el propietario y una entrada voluntaria en la finca, donde localizaron las plantas de cannabis y la sustancia ya recolectada y dispuesta en forma de cogollos.

Asimismo, los guardias civiles comprobaron que la finca disponía de una “conexión irregular a la red eléctrica, mediante un enganche ilegal”.

La sustancia intervenida y las plantas que fueron incautadas serán remitidas a Sanidad Exterior para su correspondiente destrucción y se continúan al mismo tiempo las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades.

Las diligencias fueron enviadas por la Guardia Civil al Tribunal de Guardia de Cambados, donde tendrá que comparecer el investigado cuando sea requerido para ello.