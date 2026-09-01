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Ribadumia

Ribadumia cierra el baño en la playa fluvial de Cabanelas por contaminación microbiológica

El Concello y Sanidade realizarán nuevas analíticas para reabrir el uso en cuanto mejoren las condiciones

B. Y. O Salnés
01/09/2026 20:09
Un piragüista en el entorno de este espacio fluvial, en una imagen de archivo |
Un piragüista en el entorno de este espacio fluvial, en una imagen de archivo |
GONZALO SALGADO
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El Concello de Ribadumia estableció hoy el cierre temporal del baño en la playa fluvial de Cabanelas después de recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade sobre los resultados de la última muestra de agua analizada, en la que se detectaron valores de contaminación microbiológica por encima de los límites establecidos para el baño.

Ante estos resultados, el Ayuntamiento decidió suspender temporalmente el baño en esta localización como medida de protección para los vecinos y el resto de personas usuarias, mientras se realizan nuevas comprobaciones y analíticas sobre la calidad del agua. “A prohibición manterase ata dispoñer dos resultados da contraanálise e contar coa confirmación de que a auga recuperou os niveis de calidade esixidos para o baño”, indicaron en un comunicado.

El Ayuntamiento se comprometió también a informar puntualmente de la evolución de la situación y de comunicar la reapertura de la playa fluvial para el baño tan pronto como se confirme que las condiciones del agua son adecuadas y seguras para ello.

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