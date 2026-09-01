El BNG llevará la polémica represa del río Umia al Parlamento: “É irracional e incomprensible”
El BNG anunció hoy iniciativas parlamentarias ante la Xunta de Galicia contra la represa que se reconstruye en el río Umia, a su paso por Cabanelas, en Ribadumia. Quieren “instar ao goberno galego a cumprir o acordo acadado por unanimidade na Cámara o 4 de marzo de 2016 para buscar outras alternativas para o subministro de auga á illa da Toxa, se non é suficiente o subministro que chega ao concello do Grove a traveso do subministro público”.
Igualmente, instan al ejecutivo autonómico a “proceder de inmediato a restituír o curso normal do río Umia e, polo tanto, a eliminar a represa construída” que “imposibilita o discorrer das augas e que supón unha nova agresión inxustificada sobre o mesmo”. También quieren reclamar a la Xunta “a presentación dun informe no Parlamento con todas as actuacións realizadas, os seus custes e resultados, no río Umia, en especial do Plan de xestión Integral para a bacía do río Umia, Plan Umia”.
Visita al punto
Los nacionalistas refieren que la represa impide el normal discurrir de las aguas con un empedrado que ocupa todo el ancho del río con más de 20 metros de largo, según comprobó in situ la diputada Montse Prado, acompañada de los portavoces municipales del BNG de Cambados y Ribadumia, Liso González y Vanesa Fariña, respectivamente.
Tal y como señalan los representantes del Bloque, en el lugar se encuentra un cartel que describe la actuación y la entidad promotora.
“Campo de golf”
El objetivo de la actuación sería “evitar a salinización das augas do río Umia captadas para o abastecemento de auga potábel e manter a compatibilidade cos usos recreativos do río e co porteo manual de piraguas”, pero desde el BNG sostienen que “todo o mundo sabe que o obxectivo fundamental é captar auga para o campo de golf”.
Por ello, la formación nacionalista considera “irracional e incomprensible” la autorización para esta represa, ya que en la actualidad A Toxa está unida a la red principal de abastecimiento que provine de los depósitos y de la potabilizadora de Tremoedo, agua que abastece a la Mancomunidade del Salnés, incluido el ayuntamiento de O Grove, señalan.
Por ello, muestran su “total disconformidade” con esta actuación, ya que “carece de xustificación algunha, nin desde o punto de vista da necesidade de subministro, nin desde o punto de vista do impacto ambiental sobre o ecosistema do Umia”, concluyen.