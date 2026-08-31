Meaño
Un persona herida grave en una caída de moto en Meaño
Un motorista sufrió hoy heridas de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido en Meaño. Fue sobre las 19:45, en el lugar de O Pazo, en Xil.
Según el 112 Galicia, se trató de una caída de moto. Fuentes de emergencias precisan que iba herido grave y tuvo que ser evacuado en helicóptero, además de cortar la PO-300 en los dos carriles de circulación.
Intervinieron también el GES de Sanxenxo, Guardia Civil de Tráfico y 061-Urxencias Sanitarias.