Un persona herida grave en una caída de moto en Meaño

El operativo de emergencias, en el lugar del accidente | cedida

Un motorista sufrió hoy heridas de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido en Meaño. Fue sobre las 19:45, en el lugar de O Pazo, en Xil.

Según el 112 Galicia, se trató de una caída de moto. Fuentes de emergencias precisan que iba herido grave y tuvo que ser evacuado en helicóptero, además de cortar la PO-300 en los dos carriles de circulación.

Intervinieron también el GES de Sanxenxo, Guardia Civil de Tráfico y 061-Urxencias Sanitarias.