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Meaño

Un persona herida grave en una caída de moto en Meaño

D. A.
31/08/2026 21:16
El operativo de emergencias, en el lugar del accidente
El operativo de emergencias, en el lugar del accidente
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Un motorista sufrió hoy heridas de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido en Meaño. Fue sobre las 19:45, en el lugar de O Pazo, en Xil. 

Según el 112 Galicia, se trató de una caída de moto. Fuentes de emergencias precisan que iba herido grave y tuvo que ser evacuado en helicóptero, además de cortar la PO-300 en los dos carriles de circulación.

Intervinieron también el GES de Sanxenxo, Guardia Civil de Tráfico y 061-Urxencias Sanitarias.

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