Felipe gana una carrera de burras en San Roque do Monte que se salvó gracias a la labor de la comisión

Varios momentos de la edición de hoy de la famosa prueba que es icono de las fiestas de San Roque do Monte, en San Miguel de Deiro | Gonzalo Salgado

El momento culminante de las fiestas de San Roque do Monte es siempre la carrera de burras. Y hoy no fue diferente, aunque la prueba se salvó gracias a la labor de la comisión. La persona encargada de traer los animales para la prueba no pudo hacerlo este año por imprevistos motivos personales. De modo que la organización tuvo que reunir, de emergencia, a burros de la parroquia y de otros municipios del entorno.

Al final, no pudo haber carrera de mujeres, pero sí reunieron a cinco corredores para una prueba. El podio fue para Felipe de primero, segundo Farruco y tercero Arturo. El susto de la jornada fue una caída, pero sin mayores contratiempos, en una edición que, como es habitual, volvió a concentrar a un nutrido público para disfrutar del espectáculo.