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A Illa

Críticas del BNG y visita de Losada a la obra en O Bao

D. A.
31/08/2026 21:30
El alcalde y el subdelegado del Gobierno, en la visita
El alcalde y el subdelegado del Gobierno, en la visita
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El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y el alcalde de A Illa, Luis Arosa, visitaron hoy las obras que Costas realiza en O Bao. 

Se trata de la retirada de la deteriorada pasarela de madera, con presupuesto de 47.158,55 euros y plazo de ejecución de un mes. 

El teniente de alcalde y líder del BNG, Manuel Suárez, criticó ayer la actuación de Costas: “Tivo a nefasta idea de rozar a escasa vexetación dunar”, lamentó. Lo valora como “atentado á natureza”.

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