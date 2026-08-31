Críticas del BNG y visita de Losada a la obra en O Bao

El alcalde y el subdelegado del Gobierno, en la visita | cedida

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y el alcalde de A Illa, Luis Arosa, visitaron hoy las obras que Costas realiza en O Bao.

Se trata de la retirada de la deteriorada pasarela de madera, con presupuesto de 47.158,55 euros y plazo de ejecución de un mes.

El teniente de alcalde y líder del BNG, Manuel Suárez, criticó ayer la actuación de Costas: “Tivo a nefasta idea de rozar a escasa vexetación dunar”, lamentó. Lo valora como “atentado á natureza”.