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O Salnés

La almeja roja triunfa en A Illa y San Miguel de Deiro celebra hoy la Carreira de Burras

Las fiestas de San Roque do Monte entran hoy en su día grande, con música de Antonio Barros y Ardores

A. Louro
31/08/2026 07:00
Comensales durante una jornada del fin de semana
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A Illa cerró ayer un nuevo fin de semana de citas culinarias. Esta vez el protagonismo recayó en la almeja roja, que pese a la inestabilidad meteorológica volvió a llenar el paseo de O Cantiño de público deseoso de degustar los mariscos de A Illa a pie de mar y a precios populares. Entre ellos, el exjugador de baloncesto hispano-centroafricano Anicet Lavodrama, especialmente en la liga ACB.

En este caso, los fondos recaudados en la cita gastronómica irán a parar al Club de Baloncesto Dorna, que organizó la fiesta y que, además de almeja, ofreció diferentes elaboraciones como mejillones al vapor, empanadas, arroz...

San Roque do Monte

No fue la única cita festiva, sin embargo, del fin de semana en la comarca. En Vilanova, San Miguel de Deiro dio inicio a sus fiestas en honor a San Roque do Monte, con actos litúrgicos, procesión y verbena, y encara hoy su jornada grande con la siempre concurrida y vistosa Carreira de Burras.

La jornada dará comienzo con pasacalles a cargo de Furruxa Gaiteiros y la misa se oficiará a las 12:30 horas, seguida por la procesión, por el recorrido de costumbre.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar el evento estrella de los festejos: la Carreira de Burras. Por la noche, la gran verbena correrá a cargo del cantante Antonio Barros y Ardores.

El programa festivo continuará mañana con una jornada en honor a María Auxiliadora, con misa cantada a mediodía, pasacalles con Fanfarria Furruxa y una nueva verbena, que esta vez estará de la mano del grupo Assia y disco móvil con DJ Dieguiño.

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