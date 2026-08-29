La comarca de O Salnés resistió un verano en el que volvió a batir el récord de consumo de agua

La estación de tratamiento de agua potable de O Salnés Gonzalo Salgado

Las lluvias caídas en los últimos días han supuesto un alivio para las plantas de abastecimiento de agua potable de numerosos concellos de Galicia afectados por la sequía. Entre ellos está el caso de Sanxenxo por la escasez de agua en la captación del río Lérez, al que recurre la localidad saliniense en verano para suplir entre el 60 y el 70% de sus necesidades por el incremento notable de población que sufre en la temporada estival. También Moraña, Cuntis o la comarca de O Barbanza entraron en prealerta para la Xunta, pero no fue el caso del Umia y la comarca de O Salnés, que no experimentó escasez en la captación.

Sin embargo, el reto en la comarca nunca estuvo en el desabastecimiento, sino en la capacidad de depuración. Así, y pese a ello, O Salnés volvió a poner en el “límite do límite” a su red de abastecimiento, obligando a “funcionar os motores as 24 horas do día” tras volver a batir récords de consumo estivales. En julio llegaron a contabilizarse 836.470.000 litros de agua, superando el registro histórico de 820 millones, ya alcanzado el pasado año. Muestra inequívoca del crecimiento turístico de una comarca cuyas infraestructuras se ponen al límite ante el aluvión de llegada de los visitantes en la temporada estival.

Pese a que la llegada del mal tiempo a finales de agosto suavizó la situación, la primera quincena del mes fue también crítica, a espera de que la Mancomunidade do Salnés cuente con los datos concretos.

No obstante, la red volvió a resistir los picos de consumo y superó el verano sin apenas incidencias y sin tener que aplicar restricciones que sí se dieron en otros puntos de la Comunidad, tal y como reconoce el gerente del órgano supramunicipal, Ramón García Guinarte. Lo cierto es que reforzar el servicio de abastecimiento es uno de los grandes objetivos de la Mancomunidade y algunas de las medidas emprendidas en este ejercicio han contribuido a que la red no se viera superada por los grandes picos de consumo, aunque volvió a ser llevada al “límite”.

Entre estas medidas destacan la instalación de un nuevo sistema de bombeo en alta en la planta de Pontearnelas, que redujo considerablemente la posibilidad de que se produjeran cortes de verano. Tampoco problemas en la presión, que este año fueron testimoniales. Además, también se ejecutó la megaplanta de paneles solares que alimentan el bombeo de agua potable a la comarca, a través de la planta de tratamiento, situar a la comarca en camino a la autosuficiencia energética, así como a mejorar la garantía del servicio.

Otra medida fundamental es el ciclo inteligente del agua, una herramienta tremendamente útil para los controles de presión, que está montado parcialmente, ya que si bien cuenta ya con el software está pendiente de sensores y otras cuestiones técnicas para su correcto funcionamiento.

Ampliación de la ETAP

Un trabajo pendiente con las infraestructuras que tiene como gran objetivo la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso, cuya ejecución tiene como horizonte 2029, según las previsiones de Augas de Galicia. Cabe señalar que el proyecto, presentado el pasado mes de diciembre, asciende a 5,3 millo

nes y existe un compromiso por parte de la Xunta de Galicia para financiar el 80% del coste de esta primera fase, que ya ha superado la supervisión del organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.

El objetivo del gobierno gallego pasa así por avanzar este año en los trámites para la formalización de los convenios de financiación de sus proyectos pendientes (como de la ETAP), dejando así la licitación y ejecución para los siguientes ejercicios, para que esté listo, como muy tarde, en 2029.

Es una demanda histórica y urgente para asegurar por fin el servicio de abastecimiento, puesto cada verano al límite. Con esta mejora, la ETAP duplicaría su capacidad de depuración, de los 320 a los 700 litros por segundo. Además, el proyecto cuenta también con una importante ampliación de la capacidad de almacenaje (un 54% más), con dos depósitos de 2,7 millones de litros, una mejora del sistema de ampliación de la planta antigua y la reparación de problemas estructurales en los actuales depósitos, que están llevando a la pérdida de agua. Medidas fundamentales para que el fantasma de los cortes de agua en verano pueda ya dejar de estar presente.