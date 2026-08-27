Toño Diz: “Queremos falar de familias que loitan, pero tamén do poder transformador do deporte”
O Concello de Meis acolleou hoxe a presentación oficial das ‘Xornadas de Leo’ que, por primeira vez e como acción complementaria á solidaria ‘Carreira de Leo’, centrará intervencións sobre as enfermidades raras, o deporte adaptado de a inclusión. Serán os días 9, 10 e 11 de setembro, en Meis, tal e como destacou a alcaldesa, Marta Giráldez.
Desde a organización, Toño Diz salientou que “queremos falar de investigación, de familias que loitan cada día, pero tamén queremos falar de capacidades, de oportunidades e do poder transformador do deporte para cambiar a mirada da sociedade”.
Nas xornadas “estarán con nós as asociacións CTNNB1, a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, que son as entidades beneficiarias da recaudación deste ano e que tamén representan a realidade das enfermidades raras e a importancia de seguir investigando”, indicou Diz. “Teremos tamén experiencias de deporte adaptado e inclusión da man de entidades e proxectos como o Celta Integra, Aselnova, Discamino, Yo corro por Lúa, Empujando Sonrisas ou Somos Marines”. “E teremos a sorte de contar con persoas que son auténticos referentes, exemplos de superación e compromiso, como son Desirée Vila e Pedro Nimo, que son os padriños da carreira desta edición”.
“Pero por riba dos nomes, das actividades, das exposicións, documentais” y demás acciones, quieren “algo máis sinxelo: que quen veña a estas xornadas saia do auditorio cambiando a súa mirada, valorando máis a súa realidade e comprendendo mellor a dos demais. Que un neno, por exemplo, poida entender que unha cadeira de atletismo adaptado non é unha barreira, senón unha ferramenta para poder correr”, dixo Diz.