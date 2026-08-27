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Diario de Arousa

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Meis

Toño Diz: “Queremos falar de familias que loitan, pero tamén do poder transformador do deporte”

B. Y. O Salnés
27/08/2026 20:03
A explicación das actividades, no Concello |
A explicación das actividades, no Concello |
Mónica Ferreirós
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O Concello de Meis acolleou hoxe a presentación oficial das ‘Xornadas de Leo’ que, por primeira vez e como acción complementaria á solidaria ‘Carreira de Leo’, centrará intervencións sobre as enfermidades raras, o deporte adaptado de a inclusión. Serán os días 9, 10 e 11 de setembro, en Meis, tal e como destacou  a alcaldesa, Marta Giráldez.

Desde a organización, Toño Diz salientou que “queremos falar de investigación, de familias que loitan cada día, pero tamén queremos falar de capacidades, de oportunidades e do poder transformador do deporte para cambiar a mirada da sociedade”.

Nas xornadas “estarán con nós as asociacións CTNNB1, a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, que son as entidades beneficiarias da recaudación deste ano e que tamén representan a realidade das enfermidades raras e a importancia de seguir investigando”, indicou Diz. “Teremos tamén experiencias de deporte adaptado e inclusión da man de entidades e proxectos como o Celta Integra, Aselnova, Discamino, Yo corro por Lúa, Empujando Sonrisas ou Somos Marines”. “E teremos a sorte de contar con persoas que son auténticos referentes, exemplos de superación e compromiso, como son Desirée Vila e Pedro Nimo, que son os padriños da carreira desta edición”.

“Pero por riba dos nomes, das actividades, das exposicións, documentais” y demás acciones, quieren “algo máis sinxelo: que quen veña a estas xornadas saia do auditorio cambiando a súa mirada, valorando máis a súa realidade e comprendendo mellor a dos demais. Que un neno, por exemplo, poida entender que unha cadeira de atletismo adaptado non é unha barreira, senón unha ferramenta para poder correr”, dixo Diz.

Carreira de Leo

Una charla del Celta Integra, campeones de la Liga Genuine, abrirá ‘As Xornadas de Leo’

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La pasada edición de esta cita solidaria, en 2025 |

Nacen ‘As Xornadas de Leo’, tres días para hablar de enfermedades raras y de deporte adaptado

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