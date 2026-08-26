Costas retira la pasarela de madera de la playa de O Bao debido a su mal estado de conservación

Una imagen de la estructura que se elimina durante estos días | cedida

El Concello de A Illa comunicó hoy que Costas del Estado ejecuta estos días la retirada de la pasarela de madera de la playa de O Bao, que se encontraba en mal estado.

El Ayuntamiento celebró esta actuación de desmontaje de la estructura, por parte del Servicio Provincial de Costas, una actuación conseguida gracias a las “xestións impulsadas por esta Alcaldía”, valoró el regidor, Luis Arosa.

El socialista, de hecho, se mostró muy satisfecho con el resultado: “Estamos moi contentos de que Costas atendese a nosa petición con axilidade. Levabamos un tempo insistindo en que aquela pasarela xa non ofrecía as garantías de seguridade que os nosos veciños e visitantes merecen, e hoxe podemos dicir que o conseguimos”.

El regidor puso en valor el trabajo de interlocución del Ayuntamiento con la Administración estatal para lograr una respuesta “rápida “ eficaz”, valoró el primer edil.

El acceso a la playa de O Bao queda garantizado en todo caso a través del sendero de zahorra habilitado junto a la antigua pasarela, una alternativa que lleva tiempo en funcionamiento y que permite seguir disfrutando del arenal con total normalidad, indican desde el gobierno municipal.

Residuos plásticos

Eso sí, desde el Concello también subrayan que durante las labores de retirada se constató la presencia de “grande cantidade de plástico” acumulado bajo la pasarela, que será retirado, acometiéndose labores de limpieza de la zona, en su totalidad.

Además, está previsto habilitar seis bajadas a la playa y proceder a la recuperación ambiental del arenal, devolviéndole su estado natural.

El alcalde aprovechó la ocasión para agradecer al Gobierno de España su “sensibilidade” y el hecho de que “continúe tendo presente AIlla de Arousa, mostra dunha colaboración institucional que redunda en beneficio directo da veciñanza”.

Arosa recordó que hace un lustro se había redactado un proyecto para la retirada de la pasarela que incluso había llegado a la fase de contratación. Sin embargo, “foi cando comezou a subir o prezo dos materiais” y las empresas “acabaron botándose fóra”, renunciando a la ejecución de las obras.

Desde entonces, el Concello insular había realizado diferentes intentos para sacar adelante la actuación que permitiese la retirada de la deteriorada pasarela, pero hasta ahora sin éxito.

Finalmente, el regidor comenzó a gestionar a comienzos de año con Costas del Estado la ejecución por parte del organismo estatal, logrando el arranque de las actuaciones este lunes. La p