Un centenar de coches clásicos anteriores al año 80 recorrerán Meis en la III Concentración

La presentación del evento, este jueves, en la Casa Consistorial | cedida

El Concello de Meis presentó hoy la que será tercera edición ya de su Concentración de Coches Clásicos. Será el 6 de septiembre, en una cita que prevé reunir a un centenar de vehículos, todos anteriores al año 80.

Así lo explicaron en la presentación, presidida por la alcaldesa, Marta Giráldez, y en la que también se detalló el programa previsto. La concentración comenzará a las 9 de la mañana en el centro de O Mosteiro. De allí partirá la comitiva, con salida a las 11, para recorrer buena parte del término municipal: Santo Tomé, San Salvador, San Vicente, San Martiño, A Armenteira y una parada para disfrutar de un pincho a media mañana en el campo de golf.

Posteriormente, volverán a la carretera, por A Armenteira, San Martiño, San Vicente, O Mosteiro, San Lourenzo, carretera a Vilagarcía y término en el campo de A Boca de Paradela, donde se concluirá con una comida campestre.

La regidora agradeció la organización de la asociación de Coches Clásicos de Meis, la colaboración de las comunidades de montes de Paradela y San Lourenzo y también el apoyo de las casas comerciales colaboradoras.

Animó a vecinos y visitantes a disfrutar de estas antiguas joyas del motor.