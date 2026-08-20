La mejora del tramo de la carretera Baión-András estará lista en el mes de octubre

El alcalde y miembros de su equipo, en la inspección a la zona | cedida

Los trabajos de seguridad peatonal en la carretera provincial EP-9701 Baión-András avanzan a buen ritmo y estarán terminados en el mes de octubre Así lo confirmaron desde el gobierno local en la visita realizada a Baión esta semana para comprobar el progreso de las actuaciones.

Las obras se ejecutan con un presupuesto de 961.940 euros. Los tramos en los que se están acometiendo los trabajos comprenden del punto kilométrico. 0+000 y el 0+560 de la E.P.-9701 Baión-András, en los que hay un importante volumen de desplazamientos habituales de los vecinos para acudir a los diferentes edificios públicos del entorno, como el CEIP de Sestelo-Baión, la guardería y el consultorio.

Por ello, el ejecutivo que encabeza Gonzalo Durán considera prioritario realizar una mejora de la movilidad peatonal en este entorno.

Entre las acciones que se están llevando, destaca la ejecución de una senda peatonal de hormigón por el margen izquierda de la carretera, entre el P.Q. 0+000 y el P.Q. 0+500. Además de la realización de una pequeña zona de convivencia de preferencia peatonal en hormigón colorado del P.Q. 0+500 al P.Q. 0+560 debido a la existencia de edificaciones en los márgenes de la vía.

A lo largo de los 560 m de longitud de la actuación están previstas otras ejecuciones como la pavimentación de la carretera, la renovación de la red de drenaje de aguas pluviales, la instalación de una nueva red de alumbrado público con luminarias led de alto rendimiento y la renovación de la señalización horizontal y vertical. En la actualidad se están realizando los trabajos correspondientes al hormigonado de la senda peatonal después de de los movimiento de tierra, colocación de las redes soterradas y los muros de contención para el ensanche de la plataforma.

“Podemos dicir que se está a crear unha contorna urbana aquí en Baión”, valoró el regidor.