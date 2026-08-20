A Illa lanza una nueva actividad de conciliación familiar en la recta final del verano

Será en las Casas Modernistas | Gonzalo Salgado

La Concellería de Educación e Igualdade de A Illa de Arousa pone en marcha una nueva actividad de conciliación en el marco del Plan Corresponsables 2026, destinada a facilitar la conciliación de las familias durante el período previo al inicio del curso escolar.

Bajo el nombre de “Arousa.fest”, el servicio de conciliación se desarrollará de 31 de agosto al 4 de septiembre, de 9 a 14 horas en las Casas Modernistas, ofreciendo a los menores participantes un espacio de ocio, convivencia y actividades durante estas últimas jornadas de las vacaciones de verano.

La iniciativa forma parte de las actuaciones impulsadas por este departamento municipal para favorecer la corresponsabilidad y facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, especialmente en periodos en los que las familias pueden encontrar mayores dificultades para organizar los cuidados.

Las familias interesadas pueden realizar la inscripción a través del formulario habilitado mediante código QR en el cartel de la actividad. Para obtener información o realizar la inscripción también se puede llamar al número de teléfono 694 216 484, en horario de 16 a 19 horas