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Ribadumia

Ribadumia pone a punto con sus operarios los centros educativos de cara al nuevo curso escolar

B. Y. O Salnés
19/08/2026 19:17
Algunos de los trabajos en el entorno de uno de los recintos
Algunos de los trabajos en el entorno de uno de los recintos
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El Ayuntamiento de Ribadumia está aprovechando las semanas previas al inicio del curso escolar para realizar diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en los centros educativos del municipio, con el objetivo de que las instalaciones estén listas para la vuelta a las aulas.

Las tareas se están llevando en los centros que forman parte de los CRA del municipio, en Leiro, Lois, Sisán y Ribadumia, así como en el CPI Julia Becerra Malvar y en la Escuela Infantil Municipal, y abarcan actuaciones de reparación, revisión y mejora de elementos de las instalaciones.

Entre los trabajos previstos se encuentran la revisión de cubiertas y canalones, reparación de vallados y elementos de los patios y parques infantiles, arreglos en puertas, timbres y mobiliario, así como intervenciones relacionadas con humedades, baños y otros elementos necesarios para el uso diario de los centros. También se llevarán a cabo tareas de acondicionamiento de espacios exteriores y de las zonas de juego.

Todas estas actuaciones están siendo realizadas por personal municipal, aprovechando las semanas previas al inicio del curso para adelantar las reparaciones y labores necesarias y evitar que interfieran en el funcionamiento habitual de los centros una vez iniciadas las clases.

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