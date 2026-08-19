Ribadumia pone a punto con sus operarios los centros educativos de cara al nuevo curso escolar
El Ayuntamiento de Ribadumia está aprovechando las semanas previas al inicio del curso escolar para realizar diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en los centros educativos del municipio, con el objetivo de que las instalaciones estén listas para la vuelta a las aulas.
Las tareas se están llevando en los centros que forman parte de los CRA del municipio, en Leiro, Lois, Sisán y Ribadumia, así como en el CPI Julia Becerra Malvar y en la Escuela Infantil Municipal, y abarcan actuaciones de reparación, revisión y mejora de elementos de las instalaciones.
Entre los trabajos previstos se encuentran la revisión de cubiertas y canalones, reparación de vallados y elementos de los patios y parques infantiles, arreglos en puertas, timbres y mobiliario, así como intervenciones relacionadas con humedades, baños y otros elementos necesarios para el uso diario de los centros. También se llevarán a cabo tareas de acondicionamiento de espacios exteriores y de las zonas de juego.
Todas estas actuaciones están siendo realizadas por personal municipal, aprovechando las semanas previas al inicio del curso para adelantar las reparaciones y labores necesarias y evitar que interfieran en el funcionamiento habitual de los centros una vez iniciadas las clases.