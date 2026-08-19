Ribadumia pone a punto con sus operarios los centros educativos de cara al nuevo curso escolar

Algunos de los trabajos en el entorno de uno de los recintos | cedida

El Ayuntamiento de Ribadumia está aprovechando las semanas previas al inicio del curso escolar para realizar diferentes trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en los centros educativos del municipio, con el objetivo de que las instalaciones estén listas para la vuelta a las aulas.

Las tareas se están llevando en los centros que forman parte de los CRA del municipio, en Leiro, Lois, Sisán y Ribadumia, así como en el CPI Julia Becerra Malvar y en la Escuela Infantil Municipal, y abarcan actuaciones de reparación, revisión y mejora de elementos de las instalaciones.

Entre los trabajos previstos se encuentran la revisión de cubiertas y canalones, reparación de vallados y elementos de los patios y parques infantiles, arreglos en puertas, timbres y mobiliario, así como intervenciones relacionadas con humedades, baños y otros elementos necesarios para el uso diario de los centros. También se llevarán a cabo tareas de acondicionamiento de espacios exteriores y de las zonas de juego.

Todas estas actuaciones están siendo realizadas por personal municipal, aprovechando las semanas previas al inicio del curso para adelantar las reparaciones y labores necesarias y evitar que interfieran en el funcionamiento habitual de los centros una vez iniciadas las clases.