La Xunta concede 262.000 euros a Ribadumia para la reforma de la piscina de Cabanelas

La instalación, en una imagen de archivo cuanto estaba abierta

La Xunta acaba de resolver la convocatoria de la línea de apoyo a infraestructuras municipales de carácter estratégico corresponsal la 2026, en la que resultaron beneficiarias cinco propuestas presentadas por ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Se trata de Ribadumia, además de Cerdedo Cotobade, Covelo, Lalín y Rodeiro, que recibirán aportaciones que suman más de 2,2 millones de euros a través del Fondo de Cooperación Local (FCL) específico para estas inversiones.

En el caso del municipio ribadumiense, se trata de fondos que se destinarán a la reforma de la piscina municipal del complejo deportivo de Cabanelas, con un coste de casi 524.000 euros, de los que la Xunta financiará cerca de 262.000, explicaban ayer desde la administración autonómica.

A través de esta línea de apoyo a las entidades locales, el gobierno gallego impulsa iniciativas que trascienden el ámbito municipal y que “contribúen a fomentar a economía dos concellos galegos e a transformar de maneira transversal outros ámbitos”. “A relevancia da iniciativa levou este ano a incrementar a contía ata os 10 millóns de euros, fronte aos máis de oito de cada unha das anteriores convocatorias”.