La Guardia Civil rescata a dos personas a la deriva al caerse en una actividad náutica en A Illa

Un momento del operativo en el mar | Guardia Civil

La Guardia Civil rescató estos días a dos personas que se habían caído al agua practicando deporte náutico. El aviso se recibió a las 17:55 horas, cuando la patrullera de servicio Corvo Mariño se encontraba navegando para vigilar el litoral de A Illa de Arousa. Desde una embarcación tipo planeadora, que se encontraba a la deriva, tres tripulantes hacían señas pidiendo auxilio.

Al aproximarse a la embarcación indicaron a los agentes que dos de sus acompañantes, los cuales estaban practicando una actividad náutica que consiste en ser remolcados sobre un artefacto flotante tipo “banana”, se habían caído al agua, cerca de O Xufre.

Debido a la afluencia de motos náuticas, embarcaciones de alta velocidad, recreativas y veleros, se consideraba una “zona de alta densidad de tráfico marítimo con alto peligro para los náufragos”.

La patrullera cambió entonces de rumbo e inició el acercamiento a las personas caídas al agua, “en condiciones precarias, cansados y sin poder nadar”.

Se les lanzaron dos aros salvavidas, pero tenían “dificultades para llegar a ellos y mantener la flotabilidad”, por lo que los agentes decidieron arriar la embarcación auxiliar y sobre ella, y recogieron a los accidentados.

Rescatadas estas personas a bordo de la auxiliar, los agentes se desplazaron al lugar donde se encontraba la planeadora, la cual, al enrollarse el cabo de remolque de la “banana”, había quedado inutilizada. Se solventó entonces el problema del motor fueraborda y, tanto la patrullera, como la embarcación auxiliar y la planeadora navegaron hasta el puerto de Cabo de Cruz, en Boiro.

Las dos personas rescatadas presentaban ligera hipotermia, pero iban conscientes y en perfecto estado, no precisando asistencia sanitaria alguna, confirma el instituto armado.