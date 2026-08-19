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O Salnés

CCOO exige al Sergas la dotación de TCAE en O Salnés

El sindicato registró un escrito apoyado por más de 500 firmas de profesionales

Olalla Bouza
19/08/2026 18:44
Miembros de CCOO
Miembros de CCOO
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La Federación de Sanidade de CCOO exige al Servizo Galego de Saúde que dote de plazas de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) a todos los centros de Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en la que actualmente no existe esta categoría, según denuncian. El sindicato presentó un escrito ante la sede del organismo autonómico, en Santiago, apoyado por medio millar de firmas de profesionales de la zona.

CCOO señala que lleva tiempo reclamando la creación de estas plazas, cuya necesidad, dicen, "nunca puxo en dúbida" la gerencia del área sanitaria, aunque señalando que los servicios centrales del Sergas no lo autorizaban.  En O Salnés y Ulla-Umia carecen de TCAE los centros de Dena, Meaño, Mosteiro, Meis, Portas, Cuntis, Moraña, Catoira y los consultorios de Baión y Vilaxoán.

Tareas reasignadas

El sindicato señala que los equipos de atención primaria no están completos si carecen de TCAE, ya que tareas como "a reposición e distribución de material nas consultas, a limpeza, desinfección e esterilización do material cirúrxico, a revisión das cadudicadas e dos maletíns de transporte, así como a colaboración en analíticas, curas e diferentes técnicas, teñen que ser asumidas nalgúns centros por outros profesionais", lo que CCOO cree que supone "unha carga adicional para o persoal de enfermaría, unha categoría que xa sofre un déficit" en sus plantillas y agendas sobrecargadas.

Por todo ello, Comisións ya trasladó, en varias ocasiones a la mesa sectorial del Sergas la creación de interinidades en plaza vacante en los centros de salud en los que todavía no hay profesionales de esta categoría.

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