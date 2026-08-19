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Diario de Arousa

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A Illa

A Policía de A Illa resolve un erro de duplicidade en multas do control de acceso en marzo

B. Y. O Salnés
19/08/2026 21:03
Un dos accesos controlados por lectores de matrícula |
Un dos accesos controlados por lectores de matrícula |
Mónica Ferreirós
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A Policía Local e o Concello de A Illa de Arousa confirmaron hoxe que detectaron e resolveron un “pequeno número de casos de duplicidade” en multas do control de acceso a área residencial, correspondentes ao mes de marzo. “Os demais meses non se viron afectados”, indican desde a entidade local nun comunicado.

“En canto se tivo coñecemento da incidencia, a Policia actuou con dilixencia, contactando de inmediato con Correos para tentar minimizar o impacto nas persoas afectadas”, explican.

“Coa finalidade de garantir que ninguén sexa sancionado dúas veces polos mesmos feitos, procedeuse ao arquivo de oficio de todos os expedientes duplicados, quedando vixente unicamente a sanción xestionada polo ORAL”, o organismo de recadación.

Engaden desde o Concello insular que “as persoas afectadas xa están recibindo unha carta informativa confirmando o arquivo do seu expediente e indicando o que non deben realizar ningún pagamento en relación con el”. No comunicado emitido hoxe polo Concelo indican que “desde a Policía Local agradécese a comprensión” polo acontecido.

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