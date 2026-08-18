El PP aprueba en solitario dar una ayuda a la Cofradía para regenerar bancos marisqueros

Durán, en primer término, ante ediles de la oposición, en el Pleno de esta mañana | Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova inyectará 30.000 euros en favor de la Cofradía para contribuir a la compra de semilla con la que regenerar los bancos marisqueros. Pero lo hará tan solo con los votos favorables del PP en el gobierno. PSOE y BNG se abstuvieron, argumentando que lo que el ejecutivo llevó esta mañana a debate era “fume” y una forma de “facer política” y comprar votos “con catro capachos de ameixa”. Así lo consideró una de las más críticas, la socialista María José Vales, durante 26 años mariscadora y expatrona mayor.

Desde el PSOE lamentaron, además, que el Concello acepte dar ese dinero, “sen ter sequera informes contables da Confraría ou do biológo, para saber cal é a situación”. Socialistas y también la nacionalista Carmela Alfonso afearon, por igual, que “se cadra nin é posible conceder esta axuda por incompatibilidades con subvencións doutras administracións”. La líder del Bloque indicó que esos 30.000 euros estaría mejor invertidos en acciones de defensa del litoral o reducción de contaminación, mientras que Vales planteó destinarlos a Servicios Sociales, para atender la situación vulnerable de algunas mariscadoras que llevan meses sin cobrar.

Desde el gobierno

Aquello despertó la indignación del alcalde. Gonzalo Durán declaró: “¿Alguien vino a pedir ayuda para comer y se le denegó? ¿Está agotada acaso la partida de Servicios Sociales? Hay que tener cuidado con lo que se dice”. Defendió que la petición de ayuda parte de la Cofradía y que el Concello colabora como lo hace con cualquier otro colectivo social del municipio. “La situación económica del Concello permite ser solidarios”, dijo.

Javier Tourís, en un mensaje más en clave política, arremetió directamente contra la izquierda: “Os do ‘non’, están aí”. “PSOE e BNG xa vedes que non queren que se lle dea unha axuda a este colectivo”. El patrón, Lino Díaz, llegó a tomar la palabra desde el público para censurar que los grupos críticos hoy no se interesasen en ningún momento “por vir pola Confraría a preguntar cal é a situación” y que el juego político se llevase incluso al Parlamento de Galicia, llegando a plantear allí por los grupos de la oposición cuestiones personales, protestó.

Unanimidad con Soledad Puértolas

El Pleno sí aprobó por unanimidad nombrar a la escritora Soledad Puértolas Hija Adoptiva, en un acto público que tendrá lugar en próximas semanas.