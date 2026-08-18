El escritor Manuel Losada se une a las críticas públicas con el área residencial de A Illa

El escritor Manuel Losada comunicó hoy que ha recibido una sanción de 200 euros por circular con su vehículo por la avenida Castelao de A Illa de Arousa, una zona en la que se encontraba señalizada la prohibición de circulación.

La denuncia, según consta en la documentación a la que alude el escritor, se produjo el 8 de marzo de 2026 a las 19:22 horas y recoge como infracción el incumplimiento de una señal de circulación prohibida para vehículos en ambos sentidos.

Losada asegura vía comunicado que abonará la multa, pero considera que lo sucedido merece una “reflexión sobre el trato que reciben quienes visitan habitualmente el municipio” y, especialmente en su caso, sobre la relación entre A Illa de Arousa y una persona que, durante años, ha contribuido a difundir el nombre de la localidad a través de su actividad literaria y pública.

Afirma que ahora revisará la “relación con el municipio” y reducirá sus “visitas”.