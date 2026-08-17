El Cupón de la ONCE deja en Vilanova 180.000 euros en nueve premios de 20.000

Un puesto de venta de la organización, en la comarca | Mónica Ferreirós

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Vilanova de Arousa 180.000 euros, en 9 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del sábado, 15 de agosto.

Desde la organización indican que Modesto Laya Chantada es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 180.000 euros en su ruta de venta que abarca el municipio de Vilanova de Arousa.

Recuerdan que El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Desde la propia ONCE valoran que sus cupones “son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas”.

Con esta carambola afortunada en O Salnés, la localidad vilanovesa recibe así premios por valor de esos 180.000 euros en plena temporada alta de turismo en el municipio