A Illa recoge colillas y marca el inicio del mar junto a las alcantarillas en una acción ambiental

La tarde sirve para dejar lemas de ‘o mar comeza aquí’ junto a las bocas de las canalizaciones de aguas pluviales y para hacer una recogida de restos de pitillos | Mónica Ferreirós

Las calles de A Illa de Arousa acogieron esta tarde una acción con una doble vertiente ambiental. Por una parte, de recogida directa de residuos y, por otra, de sensibilización a la población.

La campaña fue impulsada por la asociación Arousa en Transición y contó con la colaboración también del colectivo Limpiarousa, además de vecinos, visitantes y otras personas voluntarias.

La acción comenzó en las inmediaciones del Concello y recorrió varios viales del municipio. Los voluntarios fueron marcando en el suelo con un colorido logo el mensaje ‘o mar comeza aquí’ junto a las bocas de recogida de pluviales.

La idea es concienciar a la población para que no tire colillas al suelo, que acaban en el mar al ser arrastradas por el agua de lluvia.

Finalmente, la campaña también tuvo la parte de recogida directa de colillas y otros residuos, durante buena parte de la tarde de este lunes.