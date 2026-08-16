La vendimia ya tiene a sus trabajadores: estudiantes y mejor con carné de conducir

Vendimia de albariño en O Salnés Mónica Ferreirós

A pocos días de que comience la vendimia en O Salnés, las bodegas cierran la plantilla que precisan para hacer posible esta recogida.

Como años anteriores, destacan en las diferentes empresas de trabajo temporal que se dedican, entre otras cosas, a reclutar a los vendimiadores, el perfil de la persona que se apunta para ser contratado es el mismo: jóvenes, estudiantes o trabajadores del mar que en esta temporada del año están parados.

“Nosotros para trabajar en la comarca buscábamos a poco más de un centenar de personas”, señalan desde la oficina de Nortempo en Vilagarcía. Y añaden: “A diferencia de otros años, en esta ocasión, para la vendimia, a pesar de que existe escasez de mano de obra para muchos otros trabajos, no hemos tenido problema para encontrar personal”.

Estas más de cien personas, detallan, se pondrán a trabajar en breve para tres bodegas de la comarca. Desde ellas, cuentan, no exigen condiciones específicas para el personal. “Lo ideal es que sean gente de O Salnés por la proximidad con el punto de trabajo y claro, si tienen carnet de conducir mejor, pero eso es casi como en cualquier otro trabajo”, explican desde Nortempo.

Vendimia de albariño en O Salnés Mónica Ferreirós

Desde Bodegas Martín Códax, en Cambados, cuentan que en su caso no tienen un perfil de trabajador definido pero que “suelen venir estudiantes que van a empezar los estudios en la Universidad”. De la misma manera destacan que la vendimia en su caso es algo “muy familiar” ya que, como cooperativa, están formadas por muchas personas que participan en esta actividad y están disponibles para todos los trabajos.

Inicio de la recogida

Desde la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, además de destacar el “excelente estado” de las viñas en la provincia, llevan semanas avisando que, la de este año, será una vendimia “moi abundante” pero, también, muy tempranera. Así, señalaron que si las condiciones meteorológicas pronosticadas se mantienen, los trabajos de recogida de la uva comenzarán antes de lo habitual y, por tanto, antes de la última semana de este mismo mes.

En el caso de Bodegas Martín Códax ya tienen fecha y será entre el 19 y el 21 de agosto lo que supondrá el inicio más temprano de toda su historia (fue fundada en el año 1985). Y cuentan que, por ejemplo, respecto al año pasado, se adelanta “entre cinco y siete días” pero, si se compara con la fecha promedia de los últimos diez años “el adelanto se acerca ya a las tres semanas”.

En cuanto al número de kilos de uva que se estima recoger este año, el Pleno del Consejo Regulador Rías Baixas estima que 6, que recoge la situación del viñedo hasta principios de julio. El informe afirma que “a falta de lo que pudiera ocurrir hasta el momento de la vendimia, el dato resultante de la previsión para la cosecha 2026 podrá acercarse a los 49,9 millones de kilos de uvas, lo que significa alrededor de un 5,05% más que lo recogido en la cosecha 2025, que fueron 47,5 millones de kilogramos”.

Vendimia de albariño en O Salnés Mónica Ferreirós

Por su parte, de nuevo la bodega cambadesa, indican que, según los controles realizados en sus viñedos, la producción será, “aproximadamente un 20% inferior a la del año pasado” y, por tanto, tendrá unos números similares a la del 2024. A pesar de la menor producción, señalan en Bodegas Martín Códax, se prevé que las entradas totales de uva en bodega sean similares a las del 2025 gracias a la entrada en producción de nuevas plantaciones propias, al crecimiento de las superficies de los socios y a la renovación y ampliación de los contratos con viticultores colaboradores.

En este contexto, Bodegas Martín Códax, indican que han firmado o renovado hasta 93 contratos de suministro de uva con viticultores colaboradores, correspondientes a unas 40 hectáreas, por tres años y con un precio medio de 1,72 euros por kilo.