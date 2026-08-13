Los turistas buscan la suerte en las administraciones de lotería de O Salnés, que venden “unos 500” décimos al día

Administración de Lotería número 1 de Cambados Monica Vila

Los turistas que visitan los diferentes municipios de O Salnés durante los meses de verano, además de disfrutar de la climatología, de los paisajes y de la gastronomía, aprovechan el viaje para buscar la suerte. Así lo certifican las diferentes administraciones de lotería ubicadas en la comarca que destacan que, desde que comenzaron a vender décimos de lotería de Navidad en el mes de julio, más del 90% de los clientes que los adquieren son visitantes.

Este fenómeno, que se repite cada año en estas zonas, hace que el volumen de venta durante estos primeros meses de campaña sea muy alto. En, por ejemplo, la Administración número 1 de Sanxenxo, su propietario, Cholo Moldes, indica que “diariamente se venden unos 400 o unos 500 décimos”. Y añade que, incluso hay jornadas que se “despachan todavía más”.

Desde Vilanova, inciden en esta idea y recalcan que, sobre todo, los lunes, “son días moi fortes”, cuenta Isabel Castellón, dueña de la Administración número 1 de Vilanova, ubicada al lado de la Praza de Abastos de la localidad.

Más ventas

Desde los despachos de lotería de la comarca –además de los datos ofrecidos desde diferentes concellos o incluso asociaciones turísticas– certifican que este año el volumen de visitantes que llegó a los municipios de O Salnés es mayor que al de otros años.

“Este ano as ventas van mellor que outras veces. Parece que hai máis xente porque o tempo está a acompañar moito”, detalla Castellón desde la villa vilanovesa. Xoán de Cruz, desde Cambados, coincide con su homóloga, y comenta que las ventas “este ano van moi ben”.

Todos ellos indican que, actualmente, el 95% de las personas que compran los décimos son visitantes. “Hay mucho gallego de fuera de la provincia de Pontevedra pero también gente del Mediterráneo y también de Madrid”, detallan en Vilanova. Y continúa: “Ahora mismo empiezan a llegar los del sur, que también empiezan a comprar sus décimos”.

El resto de las ventas, cuentan, corresponden a los compradores del propio municipio. “Hai xente que merca sempre o mesmo número ou quere o da casa e, por medo a que se poida acabar, xa o mercan”, cuentan desde Cambados.

Los números

Los números impares, como cada año, son los más demandados entre estos compradores (tanto entre los vecinos y vecinas como entre los turistas). “Aunque a muchos les da igual, otros lo que piden son décimos acabados en cinco o en siete”, señala Moldes, desde el despacho de loterías sanxenxino. Y añade: “También hay gente que pregunta a diario por el número trece, pero no lo tenemos desde hace tiempo”.

La otra opción, comentan, es que los visitantes, se acerquen a la administración pidiendo el número que se vende de forma íntegra en esa oficina. “Nosotros tenemos a mucha gente fija que viene cada año a veranear o que tienen incluso vivienda aquí y compran cada año. Ya son personas conocidas”, detalla Moldes. Estas mismas personas, indican, son aquellas que compran décimos para todos los miembros de la familia.

Que los décimos de la lotería de Navidad de O Salnés se vendan, en gran parte, a personas que visitan la comarca durante los meses de verano, hace que, si finalmente uno de los números premiados en el sorteo que se celebra el 22 de diciembre, la cuantía esté muy repartida.

Celebración premio de la Lotería de Navidad en O Grove Gonzalo Salgado

Este es el caso, por ejemplo, del año pasado, sorteo que dejó dos quintos premios en A Illa y uno de ellos en Sanxenxo. En total fueron veinte décimos premiados entre ambos concellos y en las administraciones que se vendieron, ya indicaban en ese mismo momento, que muy probablemente alguno de ellos estuviera en manos de un turista, ya que la venta había sido en los meses de verano.

El año anterior, en 2024, la comarca fue todavía más dichosa y es que la Lotería de Navidad repartió más de un millón de euros entre O Grove, Vilanova y Caldas. El municipio meco fue, en ese momento, el más agraciado, ya que repartió diez décimos del Tercer Premio (11840) y doce repartidos en dos Cuartos (48020 y 77768), probablemente, muchos de ellos, comprados por turistas.