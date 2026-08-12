Amigos de Galicia alerta sobre la progresiva falta de personal para la campaña de vendimia

Un momento de la vendimia en la bodega Martín Códax el año pasado Mónica Ferreirós

La Fundación Amigos de Galicia alerta sobre la falta de personal suficiente para la vendimia de este 2026, una dificultad que se repite y se intensifica cada año, señala. Así, en plena preparación para una de las campañas agrícolas más importantes de la comarca, la entidad expone que diferentes bodegas y explotaciones vitivinícolas continúan buscado personal sin conseguir cubrir todas sus necesidades.

La propia fundanción, a través de su agencia de colocación, admite haber cubierto hasta el momento solo 158 puestos de vendimia, un número insuficiente para atender la demanda existente.

La entidad viene constatando durante los últimos años una reducción progresiva del número de trabajadores interesados disponibles para participantes en la vendimia, una cuestión que responde a diferentes factores: la exigencia física de las labores agrícolas, que lleva a algunas personas a descartar estos puestos o impide su incorporación; las condiciones económicas de, con remuneraciones que se sitúan aproximadamente entre los 8,32 y los 9 euros por hora, así como la corta duración e intensidad de las campañas; a estas dificultades se añade el transporte hasta las explotaciones, pues gran parte de las labores se desarrollan en fincas con escasas posibilidades de acceso mediante transporte público, lo que dificulta la incorporación de personas que no disponen de vehículo propio, aun cuando están interesadas en trabajar.