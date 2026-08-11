El BNG exige a la Xunta que “protexa ao pequeno viticultor” ante las amenazas del sector

Vendimia de albariño en la bodega Martín Códax el año pasado Mónica Ferreirós

El BNG de O Salnés exige a la Xunta de Galicia que “protexa ao pequeño viticultor” ante las amenazas del sector y asegure la recogida total de la producción –dentro de los rendimientos permitidos– así como el cumplimiento de los contratos amparados por el Consello Regulador.

Los nacionalistas indican que en la comarca la viticultura “é un dos principais motores económicos” y, es por ello que, tienen claro que la defensa del sector pasa por la sostenibilidad y por la apuesta de la calidad del producto pero, también, por la defensa de los derechos de los trabajadores y de una retribución justa para todas las y los viticultores.

A escasas semanas del inicio de la vendimia –desde la Estación Fitopatolóxica do Areeiro señalan que comenzará antes de la última semana de este mes– desde el BNG lamentan que los viticultores están atravesando “un momento crítico” debido al continuo aumento de los costes de producción para conseguir una uva de calidad y de un excelente estado sanitario.

A esto, indican, se les suma la dificultad por firmar contratos de varios años con las bodegas con el fin de asegurar los 12.000 kilogramos por hectárea que permite el Consello Regulador.

De la misma manera, los nacionalistas denuncian que varias bodegas privadas están anunciando a los viticultores que cuentan con contratos en vigor que “non van a recoller o 100% da cantidade” de uva. Esta decisión, señalan desde este partido, provocará que estas personas cobren mucho menos dinero por su trabajo de todo el año y, en muchos casos, incluso les impida cubrir los propios costes de producción de la cosecha de este año. l