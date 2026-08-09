Areeiro insiste en el estado “excelente” de las viñas y prevé empezar la vendimia antes del 24 de agosto

Un momento de la vendimia en la bodega Martín Códax el año pasado Mónica Ferreirós

La Estación Fitopatolóxica do Areeiro destaca el “excelente estado sanitario” de las viñas de la provincia lo que, señalan, permite prever una vendimia “moi abundante”. Además, señalan que, si las condiciones meteorológicas pronosticadas se mantienen, la vendimia comenzará antes de lo habitual y posiblemente antes de la última semana de agosto.

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Desde la Diputación indican que las escasas precipitaciones registradas a comienzos de la semana pasada apenas alteraron el buen estado de la uva.

A pesar de eso, el personal técnico de Areeiro recomienda a todos los propietarios mantener la vigilancia en las últimas semanas de la campaña, especialmente frente al mildiu en las hojas y el botrite durante la maduración de las uvas.

Así señalan que, por ejemplo, la humedad en las hojas y las temperaturas suaves han favorecido la aparición de nuevas manchas de mildiu en hojas de parcelas que presentan exceso de vegetación y poca ventilación, así como en plantas que no han llevado ningún tipo de tratamiento.

Aunque existe este incremento, el personal técnico destaca que no se prevén problemas importantes en la maduración de las uvas, ya que la mayoría de las cepas conservan suficiente superficie foliar para completar de manera correcta la fotosíntesis y favorecer la acumulación de azúcar en la fruta.

En las parras debilitadas, desde Areeiro recomiendan mantener la observación y valorar la necesidad de actuar. Si fuera necesario, detallan, existen productos naturales autorizados para combatir el mildiu durante la fase de maduración.

Oídio y botrite

Las revisiones realizadas por los profesionales confirman una incidencia muy reducida del oídio, presente únicamente en una viña de la comarca de O Salnés. Para impedir el desarrollo de este hongo, desde Areeiro recomiendan escoger las hojas y manejar la vegetación para favorecer la ventilación y la entrada de la luz en los racimos.

En el caso de la botrite la situación, señalan, sigue siendo favorable y su presencia es muy puntual. De todas maneras, piden a los propietarios que continúen con las prácticas que favorezcan la circulación del aire alrededores de las uvas para disminuir las probabilidades de que aparezca.

Por último, para reducir la presencia del insecto vector (Scaphoideus titanus ) animan a instalar trampas o eliminar y destruir las cepas que pudieran estar afectadas o sospechosas de padecer esta enfermedad para evitar su propagación al resto.