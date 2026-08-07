O Salnés estrena una red de planisferios en sus municipios para observar las estrellas

Uno de los planisferios instalados por la Mancomunidade do Salnés

La comarca de O Salnés suma un nuevo atractivo turístico para atraer visitantes a los nueve concellos que la conforman. Se trata de una red de nueve planisferios astronómicos interpretativos que invitan a descubrir el cielo nocturno mientras se disfruta de alguno de los paisajes más emblemáticos del destino.

Así, señalan, se crea una experiencia en la que se combina ciencia, naturaleza, patrimonio natural y turismo.

La iniciativa ha supuesto el diseño, fabricación e instalación de los nueve planisferios exteriores concebidos para que cualquier persona pueda identificar las principales estrellas y constelaciones visibles en función de la fecha y la hora.

El uso, explican, es sencillo, ya que gracias a un sistema giratorio, estos elementos permiten conocer el aspecto del cielo nocturno en cada época del año y aprender a orientarse entre las constelaciones de una forma intuitiva, didáctica y accesible para todos los públicos.

Con esta actuación, cuentan, O Salnés no solo incluye estos planisferios como un recurso divulgativo, sino que invita a los visitantes a recorrer la comarca desde una perspectiva diferente vinculada al astroturismo que combina la observación del firmamento con la puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico y favorece las experiencias al aire libre durante todos los meses del año.

Ubicaciones

Estos nuevos equipamientos, señalan desde la Mancomunidade, están ubicados en enclaves especialmente seleccionados tanto por su interés paisajístico como por sus condiciones para la observación del cielo.

Así, los planisferios astronómicos están instalados en el Mirador do Alto de Xiabre en Vilagarcía, en As Sinas en Vilanova, en Con do Forno en A Illa, en A Barca en Cambados, en el Mirador de A Carballeira de Barrantes en Ribadumia, en el Monte da Bandeira en Meis, en San Bieito de Lores en Meaño, en el Porto Deportivo en Sanxenxo y en el Mirador Con da Hedra en el municipio meco.

Esta red, que puede convertirse incluso en un ruta, combina espacios de costa, miradores, paisajes naturales y lugares de gran valor patrimonial.

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, señaló que con esta iniciativa lo que se busca es “ofrecer una forma diferente de descubrir O Salnés, aprovechando nuestros paisajes también cuando cae la noche. Tenemos un territorio con muchos recursos y nuestro objetivo es seguir creando experiencias que permitan disfrutarlo de nuevas maneras durante todo el año”.

Además subrayó que su creación responde a la estrategia de crear recursos turísticos permanentes que complementen la oferta tradicional de los municipios salinienses y, además, favorezcan la distribución de visitantes por toso el territorio y contribuyan a la desestacionalización de la actividad turística.

Estos nuevos equipamientos, destacan, también poseen un importante valor educativo y divulgativo, por lo que pueden servir, por ejemplo, de apoyo para actividades escolares, visitas guiadas, jornadas de astronomía, rutas de naturaleza o, por ejemplo, iniciativas de sensibilización ambiental.

“La creación de una red en los nueve municipios permite que esta actuación tenga una verdadera dimensión comarcal. No se trata únicamente de instalar nueve elementos, sino de crear un nuevo recurso turístico distribuido por todo O Salnés, que puede ser disfrutado tanto por quienes nos visitan como por la propia población local”, señaló, en este sentido, Castro.

Mirar al cielo

Desde la Mancomunidade señalan que la puesta en funcionamiento de esta red –que está financiada con fondos de la Unión Europea– llega en un momento “especialmente atractivo” para los aficionados de la astronomía por la proximidad con el 12 de agosto, fecha en la que se producirá el eclipse total de sol.

Es por ello que, con estos elementos, buscan aprovecharse del interés creado por vecinos y turistas por los fenómenos este tipo de fenómenos y ofrecerles un nuevo recurso que les permita disfrutar de O Salnés también cuando cae la noche y conectar naturaleza, paisaje y astronomía.