Rías Baixas prevé recoger en la vendimia de este año hasta 49,9 millones de kilos de uva

Vendimia de albariño en la bodega Martín Códax el año pasado Mónica Ferreirós

El Pleno del Consejo Regulador Rías Baixas se reunió para evaluar el Informe de Estimación de Cosecha 2026, que recoge la situación del viñedo hasta principios de julio. El informe afirma que “a falta de lo que pudiera ocurrir hasta el momento de la vendimia, el dato resultante de la previsión para la cosecha 2026 podrá acercarse a los 49,9 millones de kilos de uvas, lo que significa alrededor de un 5,05% más que lo recogido en la cosecha 2025, que fueron 47,5 millones de kilogramos”.

En cuanto a la fecha de inicio de la vendimia, el informe prevé que podría producirse en algunos viñedos puntuales en la segunda quincena de agosto –al igual que el año pasado– y a finales de mes en general: “Dependiendo de cómo se desarrolle este mes de agosto, de cómo evolucione el viñedo, y de los controles de maduración que determinarán el momento óptimo de inicio”, apuntan.

El Informe de Estimación de Cosecha describe cómo ha sido el ciclo vitícola en 2026, con “un invierno cálido y muy húmedo; una primavera muy cálida y muy seca (la cuarta más seca desde que hay registros); con un mes de junio extremadamente cálido y muy seco”.

Para la elaboración de dicho informe, el departamento técnico del Consejo Regulador Rías Baixasse ha basado en la información proporcionada por técnicos de las bodegas de la Denominación de Origen, que supervisan el 49,7% de la superficie productiva.

En la actualidad, este Consejo Regulador cuenta con 174 bodegas inscritas. La superficie de esta DO abarca 5.027,64 hectáreas, repartidas entre 24.813 parcelas en las que trabajan 4.886 viticultores.