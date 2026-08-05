"No hay billetes" para la corrida de Roca Rey en Pontevedra

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La Feria Taurina de la Peregrina 2026 cuelga el cartel de "No hay billetes" para la corrida del próximo 9 de agosto, en la que harán el paseíllo Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Marco Pérez, con toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

La respuesta de los aficionados ha permitido agotar todas las localidades puestas a la venta de forma anticipada, algo que no ocurría en la Plaza de Toros de Pontevedra desde la Feria de la Peregrina de 2009, confirmando el enorme interés que ha despertado.

En cumplimiento del Reglamento de Espectáculos Taurinos, la empresa ha reservado el porcentaje de localidades establecido por la normativa para su venta directa el mismo día del festejo.

Las taquillas de la plaza abrirán el domingo 9 de agosto a las 10:00 horas, y esas entradas se pondrán a la venta por riguroso orden de llegada y hasta agotar existencias.