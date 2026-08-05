El BNG exige a la Xunta que actúe para evitar precios por debajo del coste de producción de la uva

Racimos de uva en una viña de O Salnés, durante la campaña de vencimia Mónica Ferreirós

El BNG reclama a la Xunta que actúe “con urxencia” para evitar que la uva de la Denominación de Orixe Rías Baixas se pague por debajo del coste de producción “e acabe comprometendo a viabilidade económica de centros de explotacións”.

La diputada Montse Prado señala que actualmente existen muchas familias viticultoras de O Salnés que “están a vivir con medo porque temen que o traballo de todo o ano se pague por debaixo do que custa a produción ou que directamente non se lles merque a uva”.

Prado explica que este año la DO Rías Baixas “enfróntase ao desequilibrio entre a produción dispoñible e as necesidades de compra das adegas” por lo que, cuenta, podrían quedar sin recoger entre cuatro y cinco millones de quilos de uva. Este exceso de oferta, indica, “está a crear unha presión á baixa sobre os prezos”.

Teniendo esto en cuenta, Prado, emplaza a la Xunta “a deixar de mirar para outro lado” y actuar de inmediato para no dejar a las familias “fronte á presión do mercado”. “Non é admisible que sexan as propias asociacións as que teñen que organizarse para vixiar o cumprimento da lei e asesorar sobre como denunciar ante a Axencia de Información e Control Alimentarios”, dijo.