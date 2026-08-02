Vilanova leva a Lalín a presentación da XXXII Festa do Mexillón e o Berberecho
Declarada como Festa de Interese Turístico de Galicia dende o ano 2014, dende hai unhas semanas é recoñecida como Festa de Interese Turístico Nacional
Lalín acollerá mañá a presentación da XXXII Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova de Arousa, que se celebrará do 6 ao 9 de agosto. Trátase dun acto para promocionar e impulsar a programación dunha das citas gastronómicas máis recoñecidas de Galicia e que este ano chega á súa trixésimo segunda edición cunha importante novidade: o recente recoñecemento como Festa de Interese Turístico Nacional.
A presentación en Lalín pon de manifesto a colaboración entre os concellos, unidos nesta ocasión para promover unha celebración que ten na gastronomía, no produto do mar e na posta en valor do territorio, os seus principais sinais de identidade.
Durante o evento presentaranse os detalles dunha festa que naceu no ano 1994, impulsada pola Confraría de Pescadores de A Pastoriza de Vilanova co obxectivo de potenciar un dos sectores produtivos máis importantes do municipio e promocionar dous dos produtos máis emblemáticos das Rías Baixas: o mexillón e o berberecho. A cita conta historicamente co apoio do Concello de Vilanova de Arousa e coa participación activa dos principais sectores vinculados ao mar así como bateeiros, cocedeiros e mariscadores contribúen a esta celebración para convertila nun escaparate da riqueza gastronómica, mariñeira e turística da vila.
Trinta anos de historia
Ao longo dos seus trinta e dous anos de historia, a Festa do Mexillón e o Berberecho foi medrando de maneira progresiva, incrementando o número de visitantes e consolidándose como unha cita imprescindible do verán nas Rías Baixas. Este recoñecemento viuse reforzado no ano 2014, coa declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia, e recentemente coa concesión de Festa de Interese Turístico Nacional por parte da Secretaría de Estado de Turismo do Ministerio de Industria e Turismo, un recoñecemento que pon en valor o seu interese social, a súa traxectoria histórica, a propia singularidade do evento e a súa contribución á promoción turística, cultural e gastronómica de España. A programación desta nova edición desenvolverase do 6 ao 9 de agosto.
O xoves 6 de agosto, estará protagonizado pola apertura da carpa gastronómica, que permanecerá aberta en horario de 12.30 a 16.30 horas e de 20.00 a 24.00 horas, ofrecendo diferentes elaboracións nas que o mexillón e o berberecho serán os grandes protagonistas.
O programa
As actividades musicais e culturais comezarán o venres 7 de agosto coa actuación da Orquestra Panorama, ás 23.00 horas no Parque do Cabo. O sábado 8 de agosto terá lugar o concerto de Take It Easy, ás 13.30 horas no Xardín Umbrío, e o concerto de Treixadura, ás 22.00 horas na Praza do Castro. O programa do domingo 9 de agosto incluirá, a partir das 12.30 horas, pasarrúas da man da Mekánika Rolling Band; a lectura do pregón ás 13.30 horas na Praza do Castro e o concerto de Roi Casal ás 21.00 horas no Xardín Umbrío. Ademais, entre o venres 7 e o domingo 9 de agosto, o Xardín Umbrío acollerá a Feira de Oportunidades organizada por Vilanova Centro de 10:00 a 14:30 horas e de 16:30 a 23:00 horas, completando a oferta de actividades da celebración.
A presentación prevista en Lalín supón un novo paso na difusión deste evento e reforza a cooperación entre ambos concellos para promocionar os seus recursos gastronómicos -no que a vila do Deza xa conta co recoñecemento de Festa de Interese Turístico Internacional polo seu famoso cocido- culturais e turísticos, nunha iniciativa que conecta o interior de Galicia co litoral a través da gastronomía.
A declaración da Festa do Mexillón e o Berberecho como Festa de Interese Turístico Nacional, confirma a capacidade da gastronomía para proxectar a identidade e fortalecer a marca dun territorio.