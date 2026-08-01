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Diario de Arousa

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A Illa

O PP fala de “fracaso” do plan de tráfico e “multas triplicadas”

Critican a licitación deserta do tren turístico, a zona azul de Area da Secada e o entorno residencial

D. A.
01/08/2026 20:06
O concelleiro opositor Matías Cañón
O concelleiro opositor Matías Cañón
| Gonzalo Salgado
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O grupo municipal do PP da Illa de Arousa vén de lamentar o “reiterado fracaso” que, consideran, colleitou o plan de tráfico e mobilidade implantado polo goberno local no seu segundo ano de funcionamento. Afirman que as multas seguen a ser unha “constante” co “agravamento das que triplican o seu importe” e que “afectan a pequenas empresas e autónomos”, a “ausencia absoluta de transporte público” e a “falta de espazo para os peóns nas zonas nas que se decretou a zona azul”.

“A verdade é que non está a funcionar nada, porque as multas seguen a fritir a xente e acaban prexudicando a nosa economía local pola diminución de visitantes, non existe ningún tipo de transporte público e ademais hai unha evidente perigosidade para os peóns pola falta de beirarrúas, sendas ou por onde pasar na contorna da Area de Secada pola creación da zona azul”, manifestou o voceiro municipal dos populares, Matías Cañón. O edil engadiu que “todas as medidas eran máis que dubidosas e, a medida que pasa o tempo, van a peor”.

Ademais, opina que as limitacións debían centrarse exclusivamente en favorecer e reservar os aparcamentos do centro para os veciños “porque a circulación non estaba a causar problemas a ninguén”. Lamentaron, tamén, que “a medida disuasoria de habilitar un transporte público para que os visitantes deixaran os seus coches no Bao” foise “a pique” polos “intentos fallidos do autobús, habilitado o pasado ano e que apenas tiña viaxeiros, e pola súa burda substitución por un tren turístico que quedou deserto en dúas licitacións”.

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