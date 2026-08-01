La Feria de la Peregrina 2026 desafía la tendencia y suma catorce nuevas peñas taurinas

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La Feria Taurina de la Peregrina 2026 llegará con un dato que refleja “el excelente momento que vive la afición taurina en Pontevedra”, valoran desde la organización. Se trata de la incorporación este año de 14 nuevas peñas, alcanzando la cifra de 51 agrupaciones.

“Este incremento supone mucho más que un dato estadístico. Es el reflejo de una afición viva, organizada y comprometida, capaz de seguir creciendo en un momento en el que la tauromaquia afronta importantes desafíos en numerosos territorios”, añaden.

Destacan que “la importancia de este crecimiento adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta la realidad taurina de Galicia. Pontevedra es, en la actualidad, el principal y casi único punto de referencia para los aficionados gallegos, en una comunidad donde la oferta de festejos taurinos es muy limitada y donde no existen ganaderías de lidia ni un circuito de plazas”. “La afición, parece haber reforzado su compromiso con la única gran cita taurina que cada verano reúne a miles de personas en la plaza de San Roque”.

Las 14 nuevas peñas representan cerca de 300 nuevos aficionados, “un relevo generacional que garantiza la continuidad de una tradición”. De hecho, consideran que “la respuesta de la juventud desmonta la idea de que la tauromaquia carece de interés entre las nuevas generaciones”.

La reciente becerrada tradicional “volvió a ofrecer una imagen elocuente de esta realidad, con una destacada participación de aficionados y un ambiente marcado por la presencia de numerosas caras jóvenes”.

Dos debuts

La Feria Taurina de la Peregrina 2026 tendrá entre sus grandes atractivos el debut de dos nombres que “representan el presente y el futuro de la tauromaquia”. Diego Urdiales y Marco Pérez harán por primera vez el paseíllo en la Plaza de Toros de Pontevedra, protagonizando uno de los acontecimientos más esperados del ciclo taurino.

Dos generaciones, dos trayectorias y dos conceptos muy diferentes del toreo confluyen este año en el coso de San Roque, ofreciendo a la afición pontevedresa la oportunidad de descubrir en directo a dos toreros que, desde perspectivas distintas, representan la esencia y la evolución de la Fiesta.

El primero en presentarse será Diego Urdiales, que abrirá la feria el 8 de agosto frente a un encierro de Alcurrucén, compartiendo cartel con Sebastián Castella y Daniel Luque. El torero riojano es admirado por la pureza de su concepto, el temple y la naturalidad de su toreo y su debut supone una de las grandes novedades de la feria y permitirá a la afición disfrutar de uno de los intérpretes más clásicos y personales del escalafón.

Un día después, el 9 de agosto, llegará el turno de Marco Pérez, el joven salmantino que se ha convertido en el nombre de mayor proyección de la tauromaquia actual. Lo hará en un cartel de máxima categoría junto a Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, para enfrentarse a un encierro de Victoriano del Río y Toros de Cortés, una combinación que ha despertado una enorme expectación entre los aficionados.

La Feria “vuelve así a demostrar su apuesta por combinar las grandes figuras del escalafón con los nombres que están llamados a protagonizar el futuro”. El debut de ambos “simboliza el encuentro entre la tradición y la renovación, entre la maestría de un torero consagrado y la ilusión de quien comienza a escribir su propia historia”, concluyen.