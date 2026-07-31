El PSOE ve “improvisación” del Concello con la piscina de la Pousada y pide explicaciones
El PSOE de Ribadumia registró solicitudes de información para “esclarecer” las “incidencias producidas na actividade de piscina da Pousada da Escola de Verán, tras unha sucesión de decisións” que, entienden, “evidencian a ausencia de planificación, de transparencia e de capacidade de xestión do equipo de goberno”.
Lamentan que “despois de que as familias recibisen unha comunicación o día 27 anunciando o inicio da actividade para o día seguinte, o servizo quedou suspendido apenas vinte e catro horas despois cunha escueta mensaxe enviada por WhatsApp indicando que ‘en canto se poña solución á piscina retomaremos a actividade’, sen ofrecer ningunha explicación adicional e por tanto impedindo coñecer ás familias que ocorreu o martes 28 de xullo na piscina da Pousada para ter que pechar nada mais abrir”.
Señala el portavoz socialitas, Javier Mougán, que “resulta difícil entender como un goberno que leva desde o mes de xaneiro coñecendo que Ribadumia non ía dispoñer da súa piscina municipal chega ao final de xullo improvisando unha alternativa que se suspende ao día seguinte de poñerse en marcha”. Por eso, solicitan aclaraciones cuanto antes: “As familias teñen dereito a saber que ocorrreu”.