Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

A Illa solicita a declaración do Carme como Festa de Interese Turístico de Galicia

A candidatura pon en valor a través de diferentes informes máis dun século de historia dunha celebración singular

B. Y. O Salnés
31/07/2026 20:38
A multitude instantes antes de dar inicio á procesión marítima, nunha edición desta cita
A multitude instantes antes de dar inicio á procesión marítima, nunha edición desta cita
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello da Illa de Arousa vén de presentar oficialmente a solicitude para que a Festa do Carme sexa recoñecida como Festa de Interese Turístico de Galicia, un paso que “supón poñer en valor unha celebración profundamente vinculada á historia, á cultura e á identidade mariñeira do municipio e que aspira a obter un recoñecemento acorde coa súa relevancia histórica, cultural, patrimonial, social e turística”. Así o valora a concelleira de Turismo, Rosy Viana, que fixo público hoxe este anuncio.

A candidatura é o “resultado dun intenso traballo de investigación, documentación e recompilación de información desenvolvido durante os últimos meses co obxectivo de elaborar un expediente sólido e rigoroso que acreditase o cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica para a obtención desta distinción”, engadiu.

Expediente e informes

O expediente recolle a evolución histórica da festa, o seu arraigamento social e relixioso, a súa singularidade e o seu impacto turístico, incorporando ademais documentación histórica, material gráfico e información técnica que acreditan o seu valor como unha das celebracións máis representativas do patrimonio cultural inmaterial da Illa de Arousa.

Para reforzar a candidatura, a Concellería de Turismo impulsou un proceso de recompilación e contraste de información no que se contou coa colaboración de persoas expertas e representantes de institucións estreitamente vinculadas á Festa do Carme e á historia da Illa de Arousa. Neste marco, a propia concelleira de Turismo, Rosy Viana Rodríguez; o investigador e historiador local Xoán Dopico Orjales; o presidente da Comisión de Festas da Asociación Pro Festas Carcamáns, Miguel Romay Pena; o párroco de San Xián da Illa de Arousa, David Álvarez Rodríguez; e o xerente da Mancomunidade do Salnés, Ramón García Guinarte, elaboraron informes acreditativos incorporados ao expediente que avalan, desde diferentes perspectivas, o excepcional valor histórico, patrimonial, cultural, relixioso, social e turístico da celebración.

As súas achegas permitiron completar unha visión integral da festa, poñendo de manifesto o seu profundo arraigamento na comunidade e a súa relevancia como unha das principais expresións da cultura mariñeira galega.  Para a preparación do expediente, o Concello contou co apoio técnico da consultora Craftium, que colaborou na coordinación, estruturación e elaboración da candidatura conforme aos criterios establecidos para a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia.

A Festa do Carme da Illa constitúe unha celebración singular. A súa procesión marítimo-terrestre, na que centos de embarcacións acompañan á Virxe nun percorrido que une os dous portos da Illa, converteuse nun símbolo da tradición mariñeira local e nun acontecemento capaz de congregar cada ano a milleiros de persoas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620