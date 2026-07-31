A Illa solicita a declaración do Carme como Festa de Interese Turístico de Galicia
A candidatura pon en valor a través de diferentes informes máis dun século de historia dunha celebración singular
O Concello da Illa de Arousa vén de presentar oficialmente a solicitude para que a Festa do Carme sexa recoñecida como Festa de Interese Turístico de Galicia, un paso que “supón poñer en valor unha celebración profundamente vinculada á historia, á cultura e á identidade mariñeira do municipio e que aspira a obter un recoñecemento acorde coa súa relevancia histórica, cultural, patrimonial, social e turística”. Así o valora a concelleira de Turismo, Rosy Viana, que fixo público hoxe este anuncio.
A candidatura é o “resultado dun intenso traballo de investigación, documentación e recompilación de información desenvolvido durante os últimos meses co obxectivo de elaborar un expediente sólido e rigoroso que acreditase o cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica para a obtención desta distinción”, engadiu.
Expediente e informes
O expediente recolle a evolución histórica da festa, o seu arraigamento social e relixioso, a súa singularidade e o seu impacto turístico, incorporando ademais documentación histórica, material gráfico e información técnica que acreditan o seu valor como unha das celebracións máis representativas do patrimonio cultural inmaterial da Illa de Arousa.
Para reforzar a candidatura, a Concellería de Turismo impulsou un proceso de recompilación e contraste de información no que se contou coa colaboración de persoas expertas e representantes de institucións estreitamente vinculadas á Festa do Carme e á historia da Illa de Arousa. Neste marco, a propia concelleira de Turismo, Rosy Viana Rodríguez; o investigador e historiador local Xoán Dopico Orjales; o presidente da Comisión de Festas da Asociación Pro Festas Carcamáns, Miguel Romay Pena; o párroco de San Xián da Illa de Arousa, David Álvarez Rodríguez; e o xerente da Mancomunidade do Salnés, Ramón García Guinarte, elaboraron informes acreditativos incorporados ao expediente que avalan, desde diferentes perspectivas, o excepcional valor histórico, patrimonial, cultural, relixioso, social e turístico da celebración.
As súas achegas permitiron completar unha visión integral da festa, poñendo de manifesto o seu profundo arraigamento na comunidade e a súa relevancia como unha das principais expresións da cultura mariñeira galega. Para a preparación do expediente, o Concello contou co apoio técnico da consultora Craftium, que colaborou na coordinación, estruturación e elaboración da candidatura conforme aos criterios establecidos para a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia.
A Festa do Carme da Illa constitúe unha celebración singular. A súa procesión marítimo-terrestre, na que centos de embarcacións acompañan á Virxe nun percorrido que une os dous portos da Illa, converteuse nun símbolo da tradición mariñeira local e nun acontecemento capaz de congregar cada ano a milleiros de persoas.