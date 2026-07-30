Un doctor del observatorio de la USC dará una charla en A Illa sobre el eclipse de sol

Una actividad de observación en la comarca, en imagen de archivo | D. A.

A Illa de Arousa organiza una charla divulgativa con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto. Luca Piccotti, doctor y divulgador del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, de la Universidad de Santiago de Compostela, ofrecerá una conferencia abierta a todos los públicos el martes 4 de agosto en el Centro de Interpretación de la Conserva, a las 20:30.

Se trata de una iniciativa de la Concellería de Educación e Igualdade de A Illa, que invita a todos los vecinos y visitantes a participar en ella.

Durante la sesión se explicará qué es un eclipse total de sol, por que el eclipse de 12 de agosto será un acontecimiento histórico y cómo podrá observarse con total seguridad. Además, se ofrecerá información de interés para que la ciudadanía pueda disfrutar de esta experiencia en las mejores condiciones.

La concejala del área, Lidia Barreiro, destaca que “esta charla é unha oportunidade excepcional para achegar a ciencia á cidadanía dun xeito accesible e participativo. Queremos que tanto a veciñanza como as persoas que nos visiten poidan comprender a importancia deste fenómeno e desfrutalo con todas as garantías de seguridade”.

Aunque desde Arousa el eclipse no será total, sí se podrá observar buena parte del fenómeno.