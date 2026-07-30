O ‘Carreirón 10K’ terá carácter solidario en favor de nenos con enfermidades longas e terminais
A cita será o domingo 6 de setembro, dende primera hora da mañá, con diversas categorías
A Fundación Deportiva e o Concello de A Illa presentaron hoxe a carreira ‘Carreirón 10K’, que este ano celebra a súa VIII edición e que terá lugar o vindeiro domingo 6 de setembro. Un evento que, ano tras ano, consolídase xa como unha “cita imprescindible para os amantes do deporte, pero tamén como unha auténtica festa da convivencia, da solidariedade e da nosa contorna”, valoraron.
As inscricións quedaron abertas dende este xoves e poderán realizarse ata o 30 de agosto. Ademais, as persoas que se inscriban antes do 23 de agosto poderán beneficiarse dun prezo reducido. A partir do día 24 aplicarase a tarifa ordinaria, polo que animan a todos os interesados a non agardar ao último momento e asegurar a súa praza.
Na categoría absoluta, o prezo da inscrición será de 11 euros durante o período reducido e de 13 euros na última semana de inscrición. Ademais, este ano queren destacar o carácter solidario da proba, xa que 1 euro de cada inscrición será destinado á Fundación Andrea, entidade que presta apoio a nenos con enfermidades de longa duración, crónicas e terminais.
Carácter solidario
Durante a presentación, os promotores indicaron que “estamos moi orgullosos de colaborar con esta fundación, que tamén contará cun stand o día da carreira onde os asistentes poderán coñecer mellor o seu labor e adquirir o seu merchandising para contribuír á súa causa. Ademais, estamos a ultimar outras iniciativas solidarias que anunciaremos proximamente”, adiantaron.
Os máis pequenos seguirán sendo protagonistas desta xornada deportiva. As inscricións para as carreiras infantís manterán o seu prezo simbólico de 2 euros, co obxectivo de fomentar a práctica deportiva entre a rapazada e converter este evento nunha auténtica festa para toda a familia.
En canto aos horarios, a xornada dará comezo ás 9:30 horas coa saída das categorías Cadete e Xuvenil. Ás 10 horas será a quenda das categorías Alevín e Infantil, mentres que ás 10:30 arrancará a carreira absoluta, na que participarán as categorías Sénior e Veteráns. Unha vez rematada esta proba, ás 12 horas celebraranse as carreiras de Prebenxamíns e Benxamíns e, finalmente, ás 12:20 horas, a dos Pitufos.
Itinerario
Se todo transcorre segundo o previsto e o Concello recibe a confirmación definitiva por parte de Tráfico, o percorrido será o mesmo das edicións anteriores. Trátase dun circuíto que xa é un dos grandes atractivos do ‘Carreirón 10K’, con saída dende a Casa do Concello pola rúa Valle-Inclán cara á avenida Castelao, continuando ata a rotonda das Laxes para dirixirse a Riasón. A partir de aí, o trazado bordea o litoral pasando por Cabodeiro, Xufre e Campelo, “ofrecendo unhas vistas privilexiadas da nosa costa ata chegar ao Faro de Punta Cabalo”.
Nese punto atópase tamén a subida máis esixente da carreira, que conduce aos corredores ata Area da Secada, pasando por A Bouza e pola parte posterior do Igafa, para incorporarse á rúa de Testos e regresar finalmente á meta situada diante do Concello.
“Queremos expresar o noso máis sincero agradecemento a todas as entidades, empresas e persoas” que colaboran, “de maneira especial, ao Concello da Illa de Arousa e á Agrupación de Mexilloeiros”, concluíron dende a Fundación Deportiva.