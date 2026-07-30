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Meaño

Firman el acuerdo para la nueva senda peatonal de un millón de euros entre Ponte Dena y Abuín

D. A.
30/07/2026 19:20
Luis López y Carlos Viéitez, durante la firma del convenio
Luis López y Carlos Viéitez, durante la firma del convenio
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El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde de Meaño, Carlos Vieitez, firmaron el convenio para la construcción de una senda peatonal y ciclable entre Ponte Dena y Abuín, enmarcado en la segunda convocatoria del Plan Extra, un programa que reparte 35 millones de euros entre 57 ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia.

Las autoridades rubricaron así un acuerdo a través del cual el organismo provincial financiará el 66% de un proyecto valorado en un millón de euros, de los que 560.000 euros los aporta el ente pontevedrés al amparo de esta segunda convocatoria del Plan Extra, mientras que el Ayuntamiento asume el presupuesto restante.

El objeto del proyecto se centra en la creación de una senda peatonal en plataforma única generando un itinerario seguro a través de la renovación de los servicios urbanos y de una nueva pavimentación.

Asimismo, con la intervención está prevista la incorporación de nuevo mobiliario urbano, elementos de calmado del tráfico, nueva señalización vertical y horizontal, nuevo servicio de alumbrado público y mejora del drenaje. “Coa obra garántese unha mellor accesibilidade peonil á área comercial e de lecer do centro urbano de Dena”, valoraron desde la Diputación.

La colaboración entre estas dos instituciones no se limita únicamente al Plan Extra. El Ayuntamiento recibió de manos del organismo provincial en estos tres años de mandato un total de 3,66 millones de euros, a través de los distintos planes de cooperación aprobados, “o que demostra o compromiso da Deputación cos concellos da provincia para mellorar a calidade de vida da veciñanza”, conclueron desde la entidad provincial.

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