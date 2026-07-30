Detienen a un vecino de Meaño por múltiples incendios intencionados en la localidad

Efectivos de contraincendios en un fuego en el municipio| Mónica Ferreirós

Un vecino de Xil (Meaño) fue puesto a disposición judicial como presunto autor de numerosos incendios forestales iniciados de forma intencionada en este municipio. Las pesquisas se llevaron a cabo por Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Consellería de Medio Rural y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, así como por agentes ambientales de la Xunta del distrito forestal XIX y del puesto de la Guardia Civil de Sanxenxo.

El trabajo de las autoridades se remonta al año 2025, desde el que este hombre estaba siendo objeto de investigación por su presunta responsabilidad en diversos fuegos registrados en las parroquias limítrofes de Xil, Dena y Simes, todas en Meaño. Los incendios objeto de investigación se produjeron en una zona con notable afluencia turística, especialmente durante los meses de julio y agosto de 2025, coincidiendo además con una temporada de elevada actividad incendiaria en Galicia, destacan desde la Xunta.

Los últimos hechos corresponden a la noche de 12 de junio de este año, cuando se registró un incendio en una zona de monte del Ayuntamiento de Meaño.

La rápida intervención de los servicios de extinción permitió controlar las llamas, evitando que alcanzaran viviendas próximas y que el fuego se propagara la mayor escala.

Con las pesquisas llevadas a cabo se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada e identificar al presunto autor, gracias a unas imágenes obtenidas por los agentes investigadores. El supuesto responsable fue detenido y puesto a disposición judicial. Las actuaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias encaminadas a esclarecer hechos similares ocurridos en la zona.

“Esta operación pon en valor, unha vez máis, a permanente colaboración entre a UIFO e o Seprona para facer fronte á actividade delituosa incendiaria e, en xeral, na loita contra os incendios forestais, que poñen en grave risco a seguridade das persoas e o patrimonio natural de Galicia”, concluyen desde la administración gallega.