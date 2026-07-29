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O Salnés

El pulpo volvió a reinar en Santa Marta durante una de las romerías con más tradición de O Salnés

Las carpas instaladas en Ponte Arnelas se abarrotaron de gente para disfrutar de esta celebración

C. Hierro
29/07/2026 20:30
El pulpo fue el protagonista de la jornada
El pulpo fue el protagonista de la jornada
Mónica Ferreirós
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Santa Marta demostró, un año más, que cuenta un buen número de fieles en O Salnés. Ponte Arnelas se vistió de gala para celebrar una de las romerías con más tradición de la comarca.

Centenares de personas abarrotaron durante la jornada de hoy las carpas instaladas para la ocasión que, un año más, se quedaron pequeñas y no dejaron de despachar cientos de kilos de pulpo entre todos los presentes, vecinos, vecinas y multitud de visitantes.

El día estuvo marcado, además, por los actos litúrgicos y con la música de la mano del grupo de gaitas Faiscas y la verbena con las actuaciones de las orquestas Acordes y Charleston Big Band.

Mañana la celebración continuará pero, en esta ocasión, en honor a San Caetano. La misa está prevista para las ocho y posteriormente saldrá la procesión. Por la noche, se subirán al escenario las formaciones musicales Saudade y Suavecito.

El broche final se pondrá el viernes para conmemorar a Nosa Señora de Lourdes. De nuevo, habrá misa y procesión acompañada por la Banda de Música de Ribadumia. Por la noche, la música correrá a cargo de Solara y Ritmo Joven.

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