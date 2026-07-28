A Illa busca una saída á difícil situación na que queda o contrato do tren turístico
O goberno local analiza hoxe cos técnicos se hai algunha fórmula para contratar de xeito inmediato
O alcalde de A Illa, Luis Arosa, recoñece que a situación na que queda a contratación do tren turístico que ía funcionar tamén a xeito de bus circular este verán fica seriamente comprometida despois de que o segunda licitación para contratarse tivera que ser igualmente declarada deserta.
O goberno local analizará hoxe cos técnicos se existe algunha alternativa que permita unha contratación urxente que faga o servizo viable, xa que está practicamente a piques de rematar xullo e a idea era desenvolver este servizo no verán.
O rexedor explica que houbo unha empresa interesada no contrato desde o comezo, pero novamente o concurso público tivo que ser declarado deserto por unha cuestión de forma.
Houbo varias incidencias técnicas na documentación presentada, incluso na información contida nun dos sobres do proceso de licitación que fixeron que, tecnicamente, fora imposible dar adiante coa contratación a pesares do interese certo da empresa, indicaron fontes do goberno local.
Así, a entidade municipal busca agora se queda aínda algunha fórmula para salvar a contratación, aínda que a situación e complicada.