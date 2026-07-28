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Diario de Arousa

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A Illa

A biblioteca de A Illa fomenta a lectura con ‘Bocados Literarios’

O persoal repartirá un menú literario para que os asistentes poidan degustar os seus libros favoritos

D. A.
28/07/2026 22:21
A presentación da campaña tivo lugar hoxe
A presentación da campaña tivo lugar hoxe
| cedida
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A Biblioteca Municipal da Illa de Arousa lanza ‘Bocados Literarios’, unha actividade para fomentar a lectura ao aire libre e en comunidade. Durante os meses de xullo e agosto as familias poderán disfrutar da lectura e duns bocados no Xardín das Traballadoras da Conserva.

A proposta está pensada para favorecer a lectura en familia, o contacto coa natureza e a convivencia interxeracional, continuando así o compromiso da Biblioteca coa promoción cultural e educativa no ámbito local.

O Xardín será un “restaurante de letras” para alimentar a imaxinación dos veciños e veciñas de todas as idades”.

“Esta actividade é unha maneira fantástica de combater a calor. O persoal da Biblioteca vestiranse de chef e darán ese toque teatral que a todos os nenos e nenas lles encanta”, valora a bibliotecari, Ángela Otero.

Repartirán un menú literario para degustar os seus libros favoritos. Ao finalizar repartirase un bocado, unha bebida e un agasallo.

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